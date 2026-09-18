고지용, '양육비 저격' 소재원 결국 고소→ "허위사실 퍼뜨린 건 고지용 측"

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[스포츠조선 이지현 기자] 소설가 소재원 작가가 그룹 젝스키스 출신 고지용으로부터 명예훼손 혐의로 고소당한 사실을 공개하며 법적 맞대응을 예고했다.

소재원은 18일 자신의 SNS를 통해 "고지용 씨 측에서 저를 고소하셨더군요"라며 직접 입장을 밝혔다.

앞서 소재원은 고지용과 전처 허양임 사이의 양육비 및 아들 면접교섭 갈등이 알려지자 자신의 SNS에 장문의 글을 올리고 고지용을 공개적으로 비판했다.

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당시 소재원은 약 4000만원의 양육비가 미지급됐다는 보도를 언급하며 "부모의 도리를 먼저 다하시고 아이에 대한 권리를 주장하셨나요?"라고 물었다. 자신 역시 친권과 양육권을 가진 한부모 아빠라고 밝힌 그는 "지금은 당장 할 수 있는 일을 찾아 아이를 위한 양육비부터 책임지고 완납하며 아버지로서의 진정성을 보여주셨으면 한다"고 했다. 다만 약 4000만원이라는 액수는 언론 보도를 토대로 한 것으로, 고지용 측은 실제 미지급액은 알려진 금액보다 적다는 입장을 밝힌 바 있다.

이에 고지용 측은 소재원을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 고소한 것으로 전해졌다.

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고지용 측은 "고지용이나 소속사와 일면식도 없는 제3자가 사실과 다른 정보를 확산시키는 것을 방지하기 위해 법적 절차에 따라 대응했다"는 입장을 밝혔다.

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고소 사실을 접한 소재원은 즉각 반박했다. 그는 "저는 언론에 보도된 미지급 양육비 관련 기사를 바탕으로 개인 SNS에 한부모 아빠로서 안타까운 마음과 아이가 상처받지 않길 바라는 마음으로 소신과 의견을 적었을 뿐"이라며 "고지용 씨 측은 이를 '인터뷰'라 표현하며 마치 제가 사실과 다른 정보를 무분별하게 확산시킨 것처럼 언론에 입장을 내셨다"고 주장했다.

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이어 "분명히 말씀드리지만 저는 어떤 언론 매체와도 직접 인터뷰를 진행한 사실이 없다"고 선을 그었다.

소재원은 법률 검토까지 마쳤다고 강조했다. 그는 "자문 변호사님을 통해 검토를 마친 결과, 이미 보도된 기사 내용을 바탕으로 의견을 개진한 제 글은 법적으로 아무런 문제가 없음을 명확히 확인했다"고 주장했다.

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그러면서 오히려 "사실관계를 왜곡하여 허위사실을 퍼뜨린 것은 고지용 씨 측"이라고 맞서며 "정보통신망법 위반(명예훼손)으로 고소하셨다니 회피하지 않고 법적 절차에 따라 정확한 시시비비를 가리겠다. 저 역시 필요한 모든 법적 절차에 단호히 임하겠다"고 법적 맞대응 가능성을 시사했다.

이번 갈등의 발단은 고지용과 허양임의 이혼 후 양육비 및 면접교섭 문제다. 고지용은 지난 16일 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 아들의 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 제기했다. 고지용 측은 2024년 4월 협의 이혼 이후 약 2년 동안 아들을 만난 횟수가 6차례 정도라고 주장했다.

반면 허양임은 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 정함은 없었다"며 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태라고 밝혔다. 향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행하겠다는 입장도 내놨다.

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양육비를 둘러싼 공방도 이어지고 있다. 최근 고지용이 지난 8월 19일과 9월 10일 두 차례에 걸쳐 각각 163만원씩 총 326만원을 허양임에게 지급한 사실이 보도됐다. 해당 금액은 고지용의 모친 명의로 송금된 것으로 전해졌다.

고지용 측은 건강 악화와 사업 실패 등에 따른 경제적 어려움으로 양육비 지급이 원활하지 못했다는 입장으로, 미지급된 양육비에 대해서는 분할 납부 의사를 전달했다고 주장하고 있다.

고지용과 허양임 사이에서 시작된 양육비·면접교섭 갈등이 소재원의 공개 비판을 거쳐 명예훼손 고소와 법적 맞대응 예고로까지 번지면서 공방이 확산되는 모양새다.

한편 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들을 얻었으며 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 가족의 일상을 공개했다. 두 사람은 2024년 4월 협의 이혼했다.

olzllovely@sportschosun.com