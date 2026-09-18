문희준♥소율, 4살 아들 눈에 '시커먼 멍'..."무서운 母로 오해, 응급실까지"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 문희준·소율 부부가 아들 희우의 눈 주변에 크게 든 멍에 대해 해명했다.

18일 유튜브 채널 '재미하우스'에는 '우당탕탕 여름 마무리 수박 슬러시 만들기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 문희준은 희우의 눈 주변에 든 멍을 언급하며 "뽀뽀 눈 멍 왜 들었는지 얘기해줘야 된다. 오해 받았다며"라고 말했다.

Advertisement

영상 속 희우는 한쪽 눈 주변이 까맣게 멍든 모습이었다. 이에 소율은 멍이 생긴 이유를 직접 설명했다.

소율은 "여기 쇼파에서 이렇게 떼글떼글 굴면서 놀다가 아이패드가 눈에 떨어져 가지고 멍 들었다"라며 어이가 없다는 듯 웃었다.

Advertisement

문희준은 "지금 거의 3주 됐다. 눈썹 위에 딱 떨어졌는데 혹이 나더니 멍이 점점 내려가더니 눈까지 완전 내려왔다"라고 당시 상황을 설명했다.

Advertisement

이어 "원래 사실은 까맸잖아. 엄청 심했잖아. 지금 그나마 좀 나아서 흐릿해진 건데 약간 오해받았다"라며 주변의 시선을 걱정했다.

Advertisement

소율 역시 "오해 받고 응급실 가고 그랬다"라고 밝혔고 문희준은 "근데 눈은 까매져 가지고 멍들어 가지고 그러니까 사람들이 이상하게 생각할 거 아니야. 엄마가 무서운 엄마인 줄 알고 그치?"라며 충분히 오해할 수 있었던 상황이라고 설명했다.

소율은 "나는 진짜 이렇게 눈에 멍든 아이를 처음 봤다"라며 한탄했고, 문희준은 에너지 넘치는 희우의 성격을 언급하며 "아들은 한 순간도 한눈을 팔면 안 된다"고 말했다.

Advertisement

이어 "평화롭다가 갑자기 다친다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 문희준은 2017년 13세 연하 소율과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com