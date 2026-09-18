조정석, '유방암 환자' 고집해 인생작 만든 결단…"소속사는 뜯어말려"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 조정석이 드라마 '질투의 화신' 촬영 당시 공효진과의 유쾌했던 비하인드를 공개했다.

조정석은 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 출연작 '질투의 화신' 속 명장면을 직접 다시 보며 촬영 당시의 기억을 떠올렸다.

2016년 방송된 SBS '질투의 화신'에서 조정석은 마초 기자 이화신 역을 맡아 표나리 역의 공효진과 로맨스 호흡을 맞췄다. 특히 남성 유방암이라는 이례적인 소재부터 코믹 연기와 로맨스를 오가는 조정석의 연기가 큰 사랑을 받았다.

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조정석은 작품을 처음 제안받았을 당시 소속사에서 출연을 다소 망설였다고 밝혔다. 그는 "남자 주인공이 유방암 환자라는 설정 때문이었던 것 같다"며 오히려 자신은 이 설정이 마음에 들었다고 회상했다.

이어 "남자도 유방암에 걸릴 수 있다는 걸 알게 돼 유방암에 대해 알아보고 관심을 갖기 시작했다"며 직접 회사를 설득해 작품에 출연했다고 설명했다. 그러면서 "하길 정말 잘했다. 많은 분들이 좋아해 주셨고 이 작품을 통해 많은 사랑을 받았다"고 말했다.

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공효진과 함께한 병원 촬영의 비하인드도 공개했다. 극 중 이화신이 유방암 진단을 받는 장면은 내용상 진지했지만, 정작 현장에서는 웃음을 참는 것이 쉽지 않았다고.

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조정석은 당시 영상을 보며 "제가 얼마나 웃음을 참고 있었는지 모른다"며 "효진이와 저는 한번 웃음이 터지면 잠깐 촬영을 쉬어야 할 정도였다"고 떠올렸다.

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olzllovely@sportschosun.com