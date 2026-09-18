곽범 13살 딸, 홍대서 길거리 캐스팅 받았다..."AI 같다" 감탄 (전현무계획)

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 곽범이 두 딸을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

18일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 '전주의 아들-딸' 곽범, 김지유와 만나 현지인들이 즐겨 찾는 '전주 터줏대감 노포' 먹트립을 떠나는 모습이 공개됐다.

이날 전현무는 곽범에게 "두 딸의 아버지냐"고 물었다.

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곽범은 "12살, 13살 딸이 있다. 딸들이랑 엄청 친하다"며 "어제도 러닝을 같이 뛰었다. 아내와 네 명이서 같이 상암 둘레길을 뛰는데 '이게 행복이구나' 싶었다"고 가족에 대한 애정을 드러냈다.

이에 전현무는 "제수씨가 그렇게 미인이시고 딸들도 그렇게 예쁘다며"라고 말했고, 김지유 역시 실제로 본 소감에 대해 "깜짝 놀랐다"고 전했다.

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곽범은 특히 13살인 큰딸의 남다른 외모에 대한 일화를 공개했다. 그는 "실제로 13살 큰 딸은 홍대에서 길거리 캐스팅을 받았다. 친구들이랑 있다가"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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딸의 사진을 직접 공개하기도 했다. 전현무가 "아이들 얼굴 좀 보자"고 하자 곽범은 딸들의 사진을 보여주며 "완전 미녀상이지 않냐"라고 말해 영락없는 딸바보의 면모를 보였다.

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사진을 본 김지유는 "AI 같다"며 놀라워했고, 곽준빈 역시 "진짜 완성형 얼굴이다"라고 감탄했다.

한편 곽범은 지난 2013년 고등학교 동창이었던 아내와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com