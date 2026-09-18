라이머, 재혼 위해 회사도 포기할 각오 "가정에 좀 더 집중할 것" ('신랑수업')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '신랑수업2' 라이머가 강력한 재혼 의지를 드러냈다.

18일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 CEO 라이머의 일상이 공개됐다.

아침부터 칼을 갈던 라이머는 "작년에 완도 낚시를 가서 잡았던 볼락이다. 제가 직접 잡은 걸로 해먹는다"며 정성껏 요리를 했다. 라이머는 "저는 무조건 아침을 먹고 운동을 하는 게 루틴이다. 저는 꼭 밥과 국이 있어야 한다"며 "아주 어린 시절부터 아침을 든든히 먹어야 하루의 일이 잘 된다는 생각이다. (미래의 아내는) 제가 차린 걸 맛있게 먹어주기만 하면 좋다"고 밝혔다.

Advertisement

하지만 라이머의 절친 강예원은 "아침 안 먹는 사람도 많은데 이렇게 고집을 부리면 안 된다"고 걱정했다. 송해나 역시 "저도 아침을 간단히 먹는 스타일"이라며 선을 그어 웃음을 안겼다. 라이머의 요리하는 모습에 강예원은 "음악보다 식당을 하는 게 빠를 거 같다. 너무 행복해 보인다. 대박 날 거 같다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 하지만 라이머는 "만들어서 주변 사람들이 맛있게 먹어주는 걸 행복해하고 재료 사와서 집에서 요리해줄 때 좋더라. 저는 사실 맛있게 먹어주는 리액션만 하면 된다. 그럴 수만 있다면 저와 함께 살 수 있다"고 밝혔다.

쩝쩝 소리를 내며 맛있게 먹는 라이머의 모습을 본 강예원은 "아직도 먹는 버릇 못 고치셨냐"고 물었고 이승철은 "게걸스러운 거 아는구나"라고 놀랐다. 라이머는 "근데 예원이는 너무 고마운 게 2차로 홍어를 먹으러 가자 했다. 다른 사람들 다 난처해하는 표정인데 예원이는 가자고 했다"고 밝혔다. 하지만 강예원은 "홍어를 못 먹는다. 근데 이 홍어집은 괜찮다고 끝까지 우긴다. 자기가 먹고 싶으면 먹어야 한다. 그러면 여자를 못 만난다"고 일침해 웃음을 안겼다.

Advertisement

아침을 든든히 먹고 출근한 라이머. 브랜뉴뮤직 CEO인 라이머는 "23년째 운영해오고 있는 회사다. 힙합 R&B 회사에서 그래도 새로운 분야를 열었다"며 "힙합 R&B 외에도 케이팝, 발라드, 다양한 형태의 록 음악도 하고 있다. 저작권 등록된 곡이 347곡이다. 저의 자부심이고 제 전부"라고 자부심을 드러냈다.

Advertisement

강남 한복판에 7층 사옥을 둔 라이머. 출근한 라이머는 일정을 정리하고 소속 아티스트의 녹음 디렉팅을 하며 일과를 보냈다. 퇴근 후에는 아버지, 여동생과 함께 저녁 식사를 했다. 두 사람 모두 라이머의 회사 임원이라고. 라이머는 "아버지는 초창기 때부터 재무 회계로 들어오셔서 지금까지 함께 일하고 계시고 동생은 재무회계 총괄을 맡았다. 혼자 하다가 회사가 조금씩 커지니까 믿을 수 있는 사람이 있어야 하는데 저희 아버지가 예전부터 엘리트시다. 연대 경영학과 나오셨다"며 "동생도 대기업에서 일하던 친구여서 제 회사에 두 분을 모셨다"고 밝혔다.

Advertisement

아버지는 "사귀는 여자 있냐"며 "네 나이도 나이인 만큼 때를 더 놓치지 말고 지금도 늦었다고 생각하는데 빨리 짝을 찾아서 가정을 꾸려야지. 부모 된 입장에서 일보다 관심이 많다"고 재혼을 언급했다. 당황한 라이머는 "저는 실패도 있는 사람인데 제 마음처럼 되겠냐"며 "좋은 결과가 있으면 좋겠지만 아버지가 기대할까 봐 걱정이다. 나랑 만나려면 국밥 먹어줘야 한다"고 밝혔다.

이어 라이머는 "그렇게 좋은 가정을 꾸리면 브랜뉴뮤직 그만할까 하는 생각도 있다"고 폭탄 발언을 했다. 이에 강예원은 "그래라. 밥집을 해라"라며 "회사를 팔 기회가 있었다. 밥집했으면 더 잘됐을 것"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

라이머는 "정말 놓칠 수 없는 소중한 제 짝이라면 이게 뭐가 중요하겠냐는 생각이다. 그런 사람이라는 확신도 있다면 그 삶에 좀 더 집중해볼 거 같다"며 "여기서 시간이 더 늦춰진다면 이제는 그쪽 마음을 정리해야 한다는 약간의 두려움이 있다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com