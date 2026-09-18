곽범, 기안84 미대 후배였다..전현무와 그림 대결에 김지유 "주먹 날리고 싶다" (전현무계획4)

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 곽범이 미대 출신다운 자존심을 걸고 전현무와 그림 대결을 펼쳤다.

18일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 '전주의 아들-딸' 곽범, 김지유와 만나 현지인들이 즐겨 찾는 '전주 터줏대감 노포' 먹트립을 떠났다.

이날 곽범은 둘째 딸의 남다른 패션 감각을 자랑했다. 그는 "옷을 얘가 엄청 잘 입는다"며 딸의 패션 센스를 칭찬했다.

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이에 김지유는 "오빠가 너무 옷부심이 강하다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러자 곽범은 자신의 의외의 이력을 공개했다. 그는 "저는 기안84 형이랑 같은 대학교 미대를 나왔다. 기안84 형이 제 2년 선배다"라고 밝혔다.

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알고 보니 곽범은 기안84의 미대 후배였던 것. 실제로 프로그램 굿즈 일러스트 작업에도 참여한 것으로 전해졌다.

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김지유는 곽범의 남다른 재능을 언급하며 "범 오빠 그림도 잘 그린다. 또 노래도 잘한다"고 칭찬했다. 그러면서 "근데 뭐가 문제지?"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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전현무 역시 "근데 왜 곽범이야? 다 합쳤는데 곽범이다"라고 농담해 웃음을 안겼다.

이후 미대 출신인 곽범과 '무스키아'라는 별명으로 불리는 전현무의 즉석 그림 대결이 성사됐다. 두 사람은 김지유를 모델로 두고 서로의 실력을 겨뤘다.

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드디어 공개된 그림에 김지유는 쉽게 만족하지 못했다. 하지만 곽범의 그림을 본 주변에서는 "똑같다"는 평가가 나왔다.

곽준빈은 곽범의 그림을 보고 "저 디테일이 미대는 다르다"며 감탄했다.

이어 전현무가 그린 그림까지 공개되자 김지유는 어금니를 꽉 깨문 채 "둘 다 기분이 안 좋다. 감동해서 울컥할 줄 알았는데 범이 오빠 그림은 주먹을 날리고 싶다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

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shyun@sportschosun.com