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곽범, 기안84 미대 후배였다..전현무와 그림 대결에 김지유 "주먹 날리고 싶다" (전현무계획4)

김수현 기자

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입력

곽범, 기안84 미대 후배였다..전현무와 그림 대결에 김지유 "주먹 날리고 싶다" (전현무계획4)

[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 곽범이 미대 출신다운 자존심을 걸고 전현무와 그림 대결을 펼쳤다.

18일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 '전주의 아들-딸' 곽범, 김지유와 만나 현지인들이 즐겨 찾는 '전주 터줏대감 노포' 먹트립을 떠났다.

이날 곽범은 둘째 딸의 남다른 패션 감각을 자랑했다. 그는 "옷을 얘가 엄청 잘 입는다"며 딸의 패션 센스를 칭찬했다.

이에 김지유는 "오빠가 너무 옷부심이 강하다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러자 곽범은 자신의 의외의 이력을 공개했다. 그는 "저는 기안84 형이랑 같은 대학교 미대를 나왔다. 기안84 형이 제 2년 선배다"라고 밝혔다.

알고 보니 곽범은 기안84의 미대 후배였던 것. 실제로 프로그램 굿즈 일러스트 작업에도 참여한 것으로 전해졌다.

곽범, 기안84 미대 후배였다..전현무와 그림 대결에 김지유 "주먹 날리고 싶다" (전현무계획4)

김지유는 곽범의 남다른 재능을 언급하며 "범 오빠 그림도 잘 그린다. 또 노래도 잘한다"고 칭찬했다. 그러면서 "근데 뭐가 문제지?"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

전현무 역시 "근데 왜 곽범이야? 다 합쳤는데 곽범이다"라고 농담해 웃음을 안겼다.

이후 미대 출신인 곽범과 '무스키아'라는 별명으로 불리는 전현무의 즉석 그림 대결이 성사됐다. 두 사람은 김지유를 모델로 두고 서로의 실력을 겨뤘다.

드디어 공개된 그림에 김지유는 쉽게 만족하지 못했다. 하지만 곽범의 그림을 본 주변에서는 "똑같다"는 평가가 나왔다.

곽준빈은 곽범의 그림을 보고 "저 디테일이 미대는 다르다"며 감탄했다.

이어 전현무가 그린 그림까지 공개되자 김지유는 어금니를 꽉 깨문 채 "둘 다 기분이 안 좋다. 감동해서 울컥할 줄 알았는데 범이 오빠 그림은 주먹을 날리고 싶다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

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