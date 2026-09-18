딘딘, 유튜브로 얼마나 벌었길래…구독자 40만 돌파→1000만원 기부

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 딘딘이 유튜브 활동으로 받은 사랑을 기부로 돌려줬다.

딘딘은 18일 자신의 SNS에 대한적십자사 성금기탁확인서를 공개하며 "유튜브를 하면서 여러분께 많은 사랑도 받았고 처음 경험해 보는 행복한 일들도 참 많았습니다. 모두 여러분 덕분입니다. 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다"라는 글을 남겼다.

공개된 기탁확인서에 따르면 딘딘은 이날 대한적십자사에 1000만원을 기부했다. 기탁 목적은 '위기가정 지원(재출이네 돕기)'으로 적혀 있다. 특히 기탁자 명의가 딘딘 개인이 아닌 자신의 유튜브 채널명인 '딘딘은 딘딘'으로 기재돼 눈길을 끈다.

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딘딘이 직접 "유튜브를 하면서" 받은 사랑에 감사한다고 밝히고 채널명으로 기부한 만큼, 자신의 콘텐츠를 시청해준 구독자들과 함께한 선행이라는 의미도 더해졌다.

딘딘의 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'은 2020년 9월 개설된 이후 꾸준히 성장해 현재 상당한 규모를 갖추고 있다. 18일 기준 채널 분석 자료에 따르면 구독자는 약 40만7000명, 누적 조회수는 약 2억3000만 회에 달한다. 업로드된 영상은 420여 개이며, 누적 영상 평균 조회수도 약 54만 회로 집계됐다.

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채널에서는 딘딘 특유의 솔직한 입담을 앞세운 토크부터 가족, 지인들과 함께하는 일상 및 여행 콘텐츠까지 다양한 모습을 공개하고 있다. 최근에는 캐나다 유학 시절 친구와 재회하는 '밴쿠버 프로젝트', 동방신기 유노윤호가 출연한 토크 콘텐츠 등이 화제를 모으기도 했다.

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특히 이번 기부가 딘딘의 첫 대한적십자사 기부도 아니다. 딘딘은 지난해 12월 31일에도 대한적십자사에 1000만원을 전달했으며, 당시 기부금 역시 위기가정 긴급지원과 취약계층 지원 등에 사용될 예정이라고 알려진 바 있다.

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유튜브 구독자 40만 명을 넘어 누적 조회수 2억 회를 훌쩍 넘긴 딘딘은 이번에는 채널을 통해 받은 관심을 1000만원 기부로 되돌리며 선한 영향력을 이어가게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com