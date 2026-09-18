여에스더, ♥홍혜걸과 별거 고민 "가사도우미도 놀라, 다시 제주 가라 할까"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 의사 여에스더가 남편 홍혜걸에 대한 불만을 토로했다.

18일 여에스더의 유튜브 채널에서는 '여에스더 비밀 고민상담 vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다.

여에스더는 생성형 AI에게 자신의 고민들을 털어놨다. 여에스더는 "나는 61세고 남편과 우호적 무관심, 제주 서울에서 각집살이 하다가 얼마 전에 합쳤는데 시간이 지나니까 하는 행동 하나하나가 다 거슬린다. 화장실 바닥에 물 퍼 놓는 거, 그 다음에 저걸 낭비벽이라고 해야 되나? 본인이 유튜브 일주일에 한 번 나가는데 셔츠를 20~30벌을 산다. 그러면서 한다는 얘기가 비싼 거 아니라더라. 다시 제주 내려가라 할까 어떡할까 고민"이라 털어놨다.

Advertisement

이에 AI는 "비싸고 안 비싸고를 떠나서 거실에 널브러진 택배 상자만 봐도 내 속이 먼저 터지는 게 당연하다"고 밝혔고 여에스더는 "오죽하면 우리 아주머니가 너무 놀란다"고 토로했다.

그러자 AI는 "'오죽하면'이라는 소리가 절로 터져나올 정도면 속이 전혀 안 풀린다는 뜻"이라 공감했지만 여에스더는 "이 건은 네 얘기 듣다가 내가 더 화나는 거 같다. 이 건은 종료"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

또 다른 고민도 털어놨다. 여에스더는 "유튜브 촬영팀 중에 싱아라고 있다. 싱아가 함익병이라는 피부과 선생님하고 나하고 선생님 집 구경도 하고 양재천도 걷는 걸로 두 편을 찍자 했는데 우리 남편은 괜히 그러다 구설수 오르면 어떡할까 걱정한다. 저는 포커싱이 유튜브 조회수니까 선생님과 제가 걸어가면서 지나온 26년 세월을 이야기하고 정리하는 걸 촬영하는 게 좋을까"라고 고민했다.

Advertisement

이에 AI는 "남편 분은 겉으로는 구설수 걱정이지만 속마음은 26년지기 남사친과 아내가 다정하게 산책하는 모습에 살짝 샘이 난 게 아닐까 싶다"며 "사실 시청자 입장에서 두 분의 조합은 구설수가 아니라 찐어른들의 우정이자 황금 같은 콘텐츠"라고 밝혔다. 그러면서 "남편 분께는 '걱정 덜어주게 첫 장면에 당신 안부부터 챙길게'라고 안심시켜준 후 멋지게 찍어보는 게 어떠냐"고 조언했다. 이에 여에스더는 "사실 촬영 스케줄 잡았는데 취소하려 하니까 죄송했다. 조언대로 잘 찍어보겠다"고 고마워했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com