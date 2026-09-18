이서진, '해피엔드' 주진모 배역 탈락 27년만에 밝혔다…"초짜 때 오디션서 까여"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이서진이 신인 시절 영화 '해피엔드' 오디션에서 탈락했던 일화를 공개했다.

18일 방송된 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 배우 지창욱이 '비서진' 최초로 두 번째 출연해 이서진, 김광규와 다시 만났다.

이날 이서진과 김광규는 지창욱이 출연한 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회 스케줄에 동행했다.

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현장에서 이서진은 '스캔들'을 연출한 정지우 감독과 반갑게 인사를 나눴다. 이서진은 정 감독을 향해 "감독님 많이 젊어지신 것 같다"며 친근함을 드러냈고, 두 사람의 뜻밖의 인연에 관심이 쏠렸다.

이에 이서진은 "초짜 때 '해피엔드' 오디션을 봤었다"고 27년 전 기억을 꺼냈다.

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김광규가 "주진모 역할?"이라고 묻자 이서진은 "응. 그런데 까였다"고 담담하면서도 씁쓸하게 답해 웃음을 자아냈다.

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이서진이 언급한 '해피엔드'는 정지우 감독의 장편 영화 데뷔작으로, 1999년 개봉했다. 최민식, 전도연, 주진모가 주연을 맡은 치정 멜로 스릴러로 파격적인 소재와 표현으로 당시 큰 화제를 모았다.

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특히 이서진이 오디션을 봤던 것으로 언급된 역할은 주진모가 연기한 김일범이다. 결국 이서진은 '해피엔드'와 인연을 맺지 못했지만, 이듬해인 2000년 영화 '공포택시'를 통해 스크린에 데뷔한 뒤 드라마 '다모', '불새', '이산' 등을 거치며 주연 배우로 자리매김했다.

olzllovely@sportschosun.com