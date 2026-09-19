"거울 그만 봐, 제일 예뻐" 이서진, ♥현빈 아내 손예진에 숨김없는 사심 폭발

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이서진이 손예진의 실물 미모에 연신 감탄하며 남다른 관심을 드러냈다.

18일 방송된 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 이서진과 김광규가 '마이(my) 스타' 지창욱의 일일 비서로 나선 모습이 그려졌다.

이날 두 사람은 지창욱이 출연하는 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회 및 인터뷰 현장을 찾아 수발에 나섰다. 그러나 이서진의 관심은 정작 지창욱이 아닌 함께 자리한 손예진에게 향해 웃음을 안겼다.

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먼저 이서진은 지창욱과 손예진, 나나가 해외 매체와 화상 인터뷰를 진행하는 모습을 화면으로 모니터링하던 중 손예진의 머리카락 한 가닥을 발견했다.

이서진은 "저 머리 한 가닥은 콘셉트냐"며 유심히 바라본 뒤 "이런 게 매니저가 해줘야 할 일이다. 저거 잘못된 것 같다"고 말했다. 지창욱을 챙기기 위해 현장을 찾았지만 오히려 손예진의 스타일링을 세심하게 살피고 있었던 것.

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이에 제작진이 "지창욱 님 매니저인데 손예진 님한테 더 관심이…"라고 지적하자 이서진은 "창욱이야 알아서 하겠지"라고 시니컬하게 답해 웃음을 자아냈다.

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인터뷰가 끝난 뒤에는 손예진과 직접 마주쳤다. 이서진은 손예진을 보자마자 "안녕하세요, 예쁜 누나"라고 반갑게 인사를 건넸다.

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두 사람의 만남은 과거 이서진의 발언을 떠올리게 해 더욱 눈길을 끌었다. 이서진은 앞서 tvN '서진이네'에서 이어말하기 게임을 하던 중 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'의 주인공이 손예진이라는 사실을 뒤늦게 알게 되자 "손예진? 예쁘네"라고 수긍해 웃음을 안긴 바 있다.

실제로 손예진을 만난 이날 역시 칭찬은 계속됐다. 제작발표회를 앞두고 거울을 보는 손예진에게 이서진은 "거울 그만 봐도 된다. 예쁘다"고 말하며 미모를 칭찬했다.

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이어 손예진의 골프 실력에도 관심을 보였다. 이서진은 "왜 이렇게 골프를 잘 치냐. 잘 치던데? 폼도 진짜 좋다"고 말을 걸며 대화를 이어갔다.

손예진이 자리를 떠난 뒤에도 이서진의 감탄은 끝나지 않았다. 그는 "제일 예쁘다"고 재차 말했고, 옆에서 이를 지켜보던 김광규마저 이서진의 평소와 다른 모습에 놀라움을 드러냈다.

김광규는 "서진이가 자꾸 손 배우한테 말을 걸길래 놀랐다. 그런 친구가 아닌데"라며 이서진의 적극적인 모습을 짚었다.

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olzllovely@sportschosun.com