'놀면서 학습? 안산 학생들 사로잡았네' 셜록홈즈 안산점, 초중고 체험학습 공간으로 주목…지능계발 테마로 학습 효과↑, 리뷰 평가 1위 진기록

'셜록홈즈' 안산점 전경. 사진제공=언리얼컴퍼니

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젊은 세대의 대표적 놀이공간인 방탈출 카페가 초·중·고 학생들의 체험학습 공간으로도 활용돼 주목받고 있다.

추리형 방탈출을 통해 관찰력과 논리적 사고 협업을 경험할 수 있고, 학급 동아리 친구 단위로 함께 문제를 해결하는 지역 체험 콘텐츠로 진화한 것이다.

관심을 끌고 있는 곳은 경기도 안산에 최근 등장한 '셜록홈즈' 안산점이다. '셜록홈즈'는 국내 방탈출 브랜드 대표 주자로, 체험형 콘텐츠 전문 IT기업 '언리얼컴퍼니'가 개발한 것이다. '셜록홈즈'는 약 10년간 방탈출 콘텐츠를 운영하면서 현재 전국 약 40개 지점에서 다양한 장르의 테마를 선보이고 있다.

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이런 가운데 지난달 개점한 안산점이 학생들의 학습 능력 향상을 돕는 공간으로 활용 영역을 넓히고 있다는 평가다. 참가자들이 제한된 시간 안에 단서를 관찰하고 의견을 나누며 해답을 찾아가는 과정이 추리의 재미와 팀 활동의 경험을 동시에 제공하기 때문이다.

방탈출은 정답을 일방적으로 전달받는 방식이 아니라 공간에 놓인 정보와 장치를 직접 살피고, 여러 단서를 연결해 결론을 만들어가는 참여형 콘텐츠다. 혼자서는 지나칠 수 있는 단서를 팀원이 발견하고, 서로 다른 해석을 조율해 다음 단계로 이동하는 과정에서 자연스럽게 의사소통과 역할 분담이 이뤄진다.

'셜록홈즈' 홈페이지 캡처.

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체험학습에서 경험하는 과정을 살펴보면, '1단계(관찰):공간의 사물과 문구, 색과 숫자 등 작은 변화를 살핀다 2단계(추론):흩어진 단서를 연결하고 가능한 해답을 단계적으로 검증한다 3단계(협업):발견한 정보를 공유하고 팀 안에서 역할과 순서를 조율한다 4단계(시간관리):제한된 시간 안에 문제의 우선순위를 정하고 집중한다' 등 4단계의 체계적인 프로그램으로 정리할 수 있다.

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초등학생에게는 주변을 세심하게 살피고 자신의 생각을 또래에게 설명하는 경험이 중심이 된다. 중·고교생은 단서의 우선 순위를 정하고 가설을 세운 뒤 결과를 검증하는 과정에서 논리적 사고와 시간 관리, 상황 판단을 함께 경험할 수 있다.

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특히 방탈출은 한 명이 모든 문제를 해결하기보다 각자가 발견한 정보를 공유해야 진행되는 구조가 많다. 학급이나 동아리, 친구 단위의 참가자는 관찰 담당, 기록 담당, 장치 확인 등 역할을 나누고 필요할 때 역할을 바꾸며 공동의 목표를 수행한다. 체험 후에는 놓친 단서와 효과적이었던 의사소통 방식을 되짚어보며 자연스럽게 활동을 돌아볼 수도 있다.

'셜록홈즈' 참가자들이 단서를 확인하며 자물쇠 문제를 해결하고 있다.. 사진제공=언리얼컴퍼니

특히 '셜록홈즈' 안산점은 흥미 위주의 스릴·공포감을 배제한 대신 순수 문제풀이형 테마로 구성해 유·청소년들이 안심하고 이용하도록 했다. 이른바 지능계발형 테마로, 여럿이 함께 협업하면 더 빨리 문제를 해결하는 협업형 테마로 구성된 매장이라 한다.

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이때문에 폭발적인 이용자 호응을 받고 있는데, 기록으로도 잘 나타난다. 매장 오픈 1개월 만에 인터넷포털(네이버) 방문자 리뷰 평가 1위(평점 4.99)를 기록했다. 평가 답변 순위를 보더라도 '문제가 신선해요', '스토리가 탄탄해요', '재미있는 테마가 많아요'가 1~3위로 나타나는 등 차별화된 테마에 대한 만족도가 높다는 사실을 입증했다.

'언리얼컴퍼니' 측은 "개점한 지 얼마 되지 않아. 리뷰 갯수가 이제 400개를 넘길 단계의 매장인데도 평점 4.99는 전국적으로 처음 보는 기현상"이라고 설명했다..

'셜록홈즈' 안산점 관계자는 "학생들이 즐겁게 몰입하는 동안 관찰하고 추리하며 서로의 생각을 맞춰가는 것이 방탈출의 가장 큰 장점"이라며 "안산 지역의 학생들이 멀리 이동하지 않고도 친구들과 색다른 팀 활동을 경험할 수 있도록 운영해 나가겠다"라고 말했다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com