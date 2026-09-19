'이혼' 허양임과 면접교섭 갈등...고지용, 노견과 쓸쓸한 병원행 "너나 나나""

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처 허양임과 아들 면접교섭을 두고 갈등을 빚고 있는 가운데 근황을 공개했다.

지난 18일 고지용은 자신의 SNS에 "병원 다녀오는 길... 너나 나나.. #노견"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 고지용이 반려견과 함께 차를 타고 이동하는 모습이 담겼다.

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고지용은 현재 홀로 반려견을 키우고 있는 가운데, 노견이 된 반려견과 병원을 다녀온 일상을 전했다.

고지용은 허양임과 이혼한 뒤 아들과 떨어져 생활하고 있다. 최근 아들의 면접교섭을 둘러싸고 전처와 법적 절차에 들어가면서 두 사람의 갈등이 수면 위로 떠올랐다.

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고지용은 지난 16일 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 아들의 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 제기했다.

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고지용 측은 2024년 4월 협의 이혼 이후 약 2년 동안 아들을 만난 횟수가 6차례 정도라고 주장했다.

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이에 허양임 측은 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 정함은 없었다"며 입장을 밝혔다. 또한 향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행하겠다는 뜻을 전했다.

앞서 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들을 얻었다. 이후 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 아들과 함께하는 가족의 일상을 공개하기도 했다. 두 사람은 2024년 4월 협의 이혼했다.

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shyun@sportschosun.com