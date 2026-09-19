'배슬기♥' 심리섭, '나솔' 31기 출연자에 고소당했다 "가장 긁힌 사람은 누구?" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 유튜버 심리섭이 '나는 솔로' 31기 출연자 중 한 명에게 고소를 당했다고 밝혔다.

심리섭은 17일 자신의 유튜브 채널을 통해 "'나는솔로' 출연자 중 한 명에게 고소를 당했다는 연락을 받았다"며 장문의 글을 게재했다.

심리섭은 "송파경찰서에서 연락이 왔고 제 주소지 관할 경찰서로 이관이 된다는 내용을 전달 받았다. 아직 조사를 받으러 가기 전이라 누가 고소를 했는지는 정확하게 모르고 위 영상의 내용 때문에 고소를 당했다는 말만 들은 상태"라고 밝혔다.

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심리섭은 "이 영상의 내용으로 가장 긁힌 31기 레전드 왕따 특집의 출연자는 과연 누구일까요? 누군진 모르겠지만 저에 대해 잘 모르는 분이신 것 같다. 33기 먹짱 영수님 덕분에 드디어 31기의 여운이 좀 잊혀져 갈만할 때쯤 굳이 또다시 불씨를 살린 지능이 여러가지 의미로 대단하다"며 "저를 고소한 게 누구든지 간에 조만간 도파민 파티를 열어 드리도록 하겠다. 기대하셔도 좋다"고 선언했다.

심리섭은 지난 6월 자신의 유튜브 채널을 통해 '40만 명이 라이브로 지켜본 순자의 슬픔과 분노'라는 제목의 '나는 솔로' 31기 마지막편 리뷰 영상을 공개했다. 당시 라이브 방송을 통해 31기 출연자들에 대한 자신의 생각을 밝힌 심리섭은 출연자들을 두고 거침없이 얘기한 바 있다. 이후 3개월 만에 심리섭은 출연자 중 한 명에게 고소를 당했다고 밝혔다. 심리섭의 글에 네티즌들 사이에서는 심리섭을 고소한 출연자가 누구인지에 대해 여러가지 추측을 하고 있다.

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한편, 유튜버 심리섭은 2020년 가수 배슬기와 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 심리섭 글 전문

나는솔로 출연자 중 한 명에게

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고소를 당했다는 연락을 받았습니다.

송파경찰서에서 연락이 왔고

제 주소지 관할 경찰서로 이관이 된다는 내용을 전달 받았습니다.

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아직 조사를 받으러 가기 전이라

누가 고소를 했는지는 정확하게 모르고

- 40만명이 라이브로 지켜본 순자의 슬픔과 분노 (나솔 31기 마지막 리뷰)

위 영상의 내용 때문에 고소를 당했다는 말만 들은 상태입니다. (고정댓글에 해당 영상 링크 걸겠습니다.)

이 영상의 내용으로 가장 긁힌 31기 레전드 왕따 특집의 출연자는 과연 누구일까요?

누군진 모르겠지만

저에 대해 잘 모르는 분이신 것 같습니다.

33기 먹짱 영수님 덕분에 드디어 31기의 여운이 좀 잊혀져 갈만할 때쯤 굳이 또다시 불씨를 살린 지능이 여러가지 의미로 대단하네요.

저를 고소한 게 누구든지 간에

조만간 도파민 파티를 열어 드리도록 하겠습니다.

기대하셔도 좋습니다.

감사합니다.