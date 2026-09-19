노주현, '11억' 실버타운을 세컨하우스로…초호화 노년에 사미자도 감탄

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 노주현이 지내는 초호화 실버타운이 공개됐다.

18일 사미자의 유튜브 채널에서는 '60억 집 팔고 선택한 마지막 집'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

사미자 부부는 고급 실버타운을 보러 왔다. 사미자의 남편은 "3년 전에 (실버타운에) 들어가자 했는데 안 된다고 난리치지 않았냐. 난 지금은 또 당기는 건 아니다. 손주들이 있으니까"라고 고민했다. 하지만 사미자는 생각이 바뀌었다며 "지금은 마음이 슬슬 돌아서고 있다. 근데 당신이 이제는 싫다 한다. 당신만 좋다면 따라가줄 수는 있다"고 밝혔다. 두 사람이 보러 간 실버타운은 주거 공간 뿐 아니라 다양한 커뮤니티가 갖춰져 있는 곳.

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제작진은 "여기 노주현 선생님 사신다더라"라고 물었고 직원은 "세컨하우스로 쓰고 계시면서 왔다 갔다 한다"고 밝혔다. 이에 사미자는 "옛날에 드라마 했던 때가 엊그제 같은데 이제 노주현이는 하이클래스, 리치가이가 되고 나는 평범한 올드 우먼이 됐다"고 토로했다.

제작진은 "선생님도 부자시지 않냐"고 달랬고 사미자는 "엊그제 은행 가서 교육 받고 왔다. '나는 부자다'라고 하고 다니라더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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해당 실버타운에는 24시간 입주민을 관리하는 건강관리 센터도 있었다. 입주민 한 명당 담당 간호사가 배정된다고. 직원은 "맞춤형 건강관리를 해드리고 응급상황이 생기면 언제든지 부를 수 있다. 병원이랑 연계해서 건강검진이라든지 외래 진료 예약도 도와드린다"고 밝혔다. 이에 사미자는 "1년에 몇 번은 큰 병원을 다닌다. 그걸 안 해도 되겠다"며 관심을 보였다.

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이어 주거공간에 간 두 사람. 거실은 깔끔하게 정리됐고 주방은 1~2인 가구에 알맞았다. 모든 가전들도 빌트인으로 갖춰져 있었다. 28평형 기준 보증금은 11억 7천~8천만 원대라고. 직원은 "생활비가 따로 있다. 1인 입소할 때 315만 원이고 2인 입소할 때는 390만 원"이라 설명했다.

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설명을 들은 사미자는 "이런 시스템을 많이 선호했다"며 "우리 사는 곳의 3분의 1크기지만 너무 알토란처럼 되어있다. 처음에는 시큰둥했는데 가면 갈수록 욕심이 생긴다"고 실버타운 입주를 긍정적으로 고려했다.

wjlee@sportschosun.com