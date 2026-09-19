유현철, ♥김슬기와 불화 3개월만 보낸 카톡이 "화장실 물 내려라"…현실 부부 대화

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[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱글즈3' 유현철이 김슬기와 불화 당시 나눴던 대화를 솔직히 공개했다.

유현철은 18일 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 팬들이 궁금해한 건 대부분 김슬기와 재결합, 재혼 과정이었다.

한 팬은 "말 안 할 때 어떻게 얘기했냐. 아예 대화를 안 했냐"고 갈등이 고조됐을 당시를 궁금해했고 유현철은 "3개월 만에 첫 카톡! 카톡으로 한 거 같다. 둘 다 성질 대단하죠? 지금은 잘 내린답니다"라며 김슬기와 나는 카카오톡 대화를 공개했다.

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지난해 3월 대화가 끊겼던 두 사람. 3개월 만인 지난해 6월 유현철은 김슬기에게 "어제도 화장실 물 안 내렸다. 오늘도 지금 보니까 소변보고 물 안 내렸다"고 지적했다. 이에 김슬기는 "아 미안. 신경쓸게"라며 "바로 샤워할 때 그런 거 같다"고 사과했다. 현실 부부 대화에 한 팬이 "혼나겠다"고 걱정하자 유현철은 "남편들은 늘 사고를 친다"며 웃었다.

그런가하면 김슬기와 다시 관계 회복을 한 방법에 대해서는 "저는 100% 사과인 거 같다. 미안하다고 하면서 '근데 네가 그래서 그랬던 거야'라는 사과 말고 100% 인정하는 사과. 잘못을 상대에게 찾지 말고 내 자신에게서 먼저 찾으니 가능하게 되더라"라고 밝혔다.

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한편, '나는 솔로' 10기 옥순으로 출연한 김슬기와 '돌싱글즈3' 유현철은 2022년 공개 열애를 시작, 2024년 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 가정을 합치는 모습을 공개해왔다. 이 과정에서 두 사람은 혼인신고까지 했지만, 이후 파경설이 불거지기도 했다.

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이후 갈등을 봉합한 듯 다시 럽스타그램을 통해 재결합을 암시한 두 사람은 오는 10월 24일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

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wjlee@sportschosun.com