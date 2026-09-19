서효림, 故 김수미 김치 사업 잇다 결국 오열 "돌아가신 시母 팔아먹는다는 시선에"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 서효림이 고(故) 김수미가 생전 일궈온 김치 사업을 이어받기까지 겪었던 고민을 털어놨다.

18일 유튜브 채널 '정혜드림'에는 '정혜드림 찐친 등장? 오늘은 배우 서효림이 알려드림'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 정혜진 대표와 약 10년간 친분을 이어온 서효림이 출연해 배우에서 사업가로 새로운 도전에 나선 이야기를 전했다.

서효림은 최근 김치 사업에 뛰어든 배경에 대해 "처음에는 어머니의 사업이었고, 어머니가 남편과 같이 했었던 사업"이라고 운을 뗐다.

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그는 "저희가 정말 큰 회사였다. 너무 좋은 회사였고 어머니가 살아 계셨을 때는 그랬다"면서도 "생전에 경영권 분쟁도 있었고 여러 가지 일이 있다 보니 어머니가 돌아가시고 나서 자연스럽게 회사를 멈추게 됐다"고 밝혔다.

주변에서는 서효림에게 김수미가 남긴 김치 사업을 이어가보라는 권유가 이어졌다고. 하지만 결심까지는 쉽지 않았다. 서효림은 "주위에서 '효림아, 네가 계속 그걸 이어나가는 게 어때'라고 했다"며 "제 이미지가 되게 도시적인 여자 같고 새침데기 같고 세련돼 보이는데, 김치랑 아무리 붙여도 붙여지지가 않는 거다"고 솔직하게 말했다.

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이어 "마음의 준비를 하는 데 꽤 오래 걸렸다. 거의 1년이라는 시간이 걸렸다"며 "어떻게 해야 할지 막막했지만 생각을 전환했다. 우리나라 전통 음식인 김치를 계속 갖고 가야 한다는 생각이 굉장히 커졌다"고 했다.

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특히 김수미의 며느리로서 그의 손맛과 정을 이어가고 싶다는 마음이 결심의 계기가 됐다. 서효림은 "어머니의 김치, 어머니의 그 정을 며느리인 제가 계속 이어나가고 싶다는 마음가짐으로 시작하니까 너무 당당해지고 자신감이 생겼다"고 말했다.

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결심 뒤에는 거침이 없었다. 정혜진 대표는 당시를 떠올리며 서효림에게 "네가 생각을 잘했다"고 응원했는데, 불과 며칠 뒤 서효림에게서 사업자등록과 법인 설립을 마쳤다는 연락을 받았다고 밝혔다. 서효림은 식품 유통·판매에 필요한 교육을 받기 위해 직접 지방까지 내려가는 등 본격적으로 사업 준비에 뛰어들었다.

그러나 서효림에게 가장 큰 부담은 따로 있었다. 세상을 떠난 시어머니 김수미의 이름을 사업에 이용한다는 시선을 받을 수 있다는 두려움이었다. 서효림은 "언니한테 '나는 돌아가신 어머니를 팔아서 이렇게 김치를 판다는 시선이 참 두렵다'고 얘기했다"며 "실질적으로 굉장히 겁이 났었고 그래서 사업을 안 했던 것도 있었다"고 고백했다.

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그런 두려움을 씻어준 것도 결국 김치였다. 판매를 앞두고 마지막 테스트를 마친 김치를 직접 맛봤다는 서효림은 "김치를 먹다가 진짜 오열했다"며 당시 정혜진 대표에게 전화를 걸었다고 밝혔다.

그는 "김치를 딱 한 젓가락 먹었는데 갑자기 마음에서 확 올라왔다. 감정이 요동쳤다"며 "그냥 느낌에 엄마가 딱 옆에 와주신 것 같은 느낌이었다"고 떠올리며 또 한 번 눈시울을 붉혔다.

이후 서효림은 자신의 SNS에 김수미를 향해 "엄마, 많이 지켜봐 달라. 많이 기도해 달라"는 취지의 글을 편지처럼 남겼다. 예상하지 못했던 큰 관심이 이어지면서 다음 날 관련 기사가 쏟아졌고, 취재 요청도 잇따랐다고 전했다.

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배우로 약 20년간 활동해온 서효림에게 사업은 또 다른 의미의 도전이기도 했다. 서효림은 "연기만 쭉 해봤지 다른 뭔가에 도전해본 적은 없었다"며 "연기를 처음 시작할 때는 20대 초반이었고 열정이 있었다. 그런데 지금은 40대다. 20년 만에 내 방향성을 튼다는 건 정말 큰 용기가 필요했다"고 털어놨다. 그러면서 "배우는 계속할 거지만 20년 만에 다시 열정을 갖고 새로운 진로에 덤벼야 한다는 게 너무 두렵고 무섭기도 했다"고 말했다.

배우 생활을 통해 익힌 인내심이 새로운 사업을 이어가는 힘이 되고 있다고도 했다. 서효림은 "배우들은 진짜 인내심 싸움이다. 기다리고 기다리는 걸 20년 하다 보니 김치 사업도 계속 끌고 가다 보면 어느 순간 히스토리가 쌓이고 스토리텔링이 될 것 같다"고 말했다.

이어 "지금 이 순간도 제 인생의 한 페이지라고 생각한다. 한 페이지, 한 페이지가 모이다 보면 또 책이 된다"고 덧붙였다.

한편 서효림은 2019년 김수미의 아들 정명호 씨와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 김수미는 2024년 10월 25일 세상을 떠났다. 이후 서효림은 고인이 생전 선보였던 김치의 맛과 의미를 이어가기 위해 김치 사업에 직접 뛰어들며 배우와 사업가 활동을 병행하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com