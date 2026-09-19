코미디언협회 분통 "어느 방송사 공채도 아니다"…'SBS 개그맨 사칭 난동男'에 불똥

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[스포츠조선 이지현 기자] 'SBS 공채 개그맨'이라고 주장하며 주점에서 난동을 부린 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 남성 A씨가 실제로는 공채 개그맨이 아닌 것으로 확인됐다.

18일 JTBC에 따르면 대한민국방송코미디언협회는 최근 서울의 한 주점에서 난동을 부리고 술값을 지불하지 않은 혐의로 피소된 A씨의 이력을 확인한 결과, 국내 방송사 공채·특채 개그맨으로 선발된 사실이 없다고 밝혔다.

앞서 A씨는 지난 2일 서울 마포구 홍대입구역 인근의 한 주점에서 일행과 술을 마시던 중 다른 손님과 시비가 붙은 뒤 이를 말리던 업주와 직원들에게 항의하며 난동을 부린 혐의를 받고 있다.

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당시 A씨는 업주와 직원들에게 폭언을 하고 맥주잔을 바닥에 던져 깨뜨린 것으로 전해졌다. 특히 이 과정에서 "나 SBS 공채 개그맨"이라고 자신의 신분을 강조한 것으로 알려져 논란이 커졌다.

하지만 협회가 사실관계를 확인한 결과 A씨의 주장은 사실이 아니었던 것으로 파악됐다. A씨는 SBS뿐만 아니라 국내 어느 방송사에서도 공채나 특채 개그맨으로 선발된 이력이 없으며, 과거 대학로 등 개그 소극장에서 활동했던 개그 지망생 출신으로 확인됐다.

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김송희 대한민국방송코미디언협회 사무국장은 JTBC에 "협회 회원 명단을 비롯해 방송사별 기수 명단을 철저히 대조 확인했으나, 해당 인물은 SBS 공채는 물론 국내 어떤 방송사 공채·특채 명단에도 없는 인물"이라고 밝혔다.

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이어 "열악한 환경 속에서도 묵묵히 땀 흘리며 국민들에게 웃음을 선사하기 위해 노력하는 수많은 방송 개그맨들의 헌신과 명예가 확인되지 않은 일방적 사칭과 보도로 인해 크게 실추되고 있다"며 사실관계가 왜곡된 보도가 확산되지 않도록 정정과 신중한 보도를 당부했다.

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앞서 해당 사건이 알려진 뒤 A씨가 스스로 'SBS 공채 개그맨'이라고 주장했다는 사실을 토대로 온라인에서는 그의 신원을 특정하려는 움직임까지 벌어졌다. 그러나 협회의 확인으로 A씨가 실제 방송사 공채 개그맨이 아니라는 사실이 드러나면서 애꿎은 개그맨들에게까지 불똥이 튄 셈이 됐다.

한편 주점 업주는 A씨 일행을 영업방해와 무전취식 등의 혐의로 경찰에 고소했다. 경찰은 당시 상황과 정확한 사건 경위 등을 조사하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com