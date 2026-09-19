차은우 사생활 노렸나…테이블 밑 도청기 회수하려던 50대女 체포

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 차은우의 대화를 몰래 엿듣기 위해 카페에 도청장치를 설치한 혐의를 받는 50대 여성이 경찰 수사를 받고 있다.

18일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 50대 여성 A씨를 통신비밀보호법 위반 혐의로 입건해 조사 중이다.

A씨는 지난달 두 차례에 걸쳐 서울 용산구의 한 카페 테이블 아래에 도청장치를 설치한 뒤 차은우와 지인이 나눈 대화를 몰래 엿들은 혐의를 받고 있다.

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특히 A씨는 지난달 30일 자신이 설치했던 도청장치를 회수하려다 경찰에 적발된 것으로 전해졌다.

경찰은 당시 A씨를 긴급체포했으나 이후 석방했으며, 현재 A씨는 불구속 상태에서 수사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

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경찰은 A씨의 휴대전화를 확보해 포렌식 작업을 진행하는 한편, 범행에 가담한 공범이 있는지와 도청장치를 어떤 경로로 입수했는지 등을 확인하고 있다.

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차은우를 특정해 도청장치를 설치하게 된 경위와 실제 녹음된 대화 내용이 어떻게 이용됐는지 등 구체적인 범행 동기와 경위 역시 향후 수사를 통해 규명될 것으로 보인다.

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한편 차은우는 그룹 아스트로 멤버이자 배우로 활동하며 드라마 '여신강림', '오늘도 사랑스럽개', '원더풀 월드' 등에 출연했다. 현재 군 복무 중이다.

olzllovely@sportschosun.com