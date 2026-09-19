윤미라, 스폰 폭로 "세컨 제안, 집 앞에 까만 차·남자들까지..인생 망친 女배우 여럿"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤미라가 과거 연예계에 만연했던 이른바 '스폰서' 관행을 언급하며 어린 시절 겪었던 일화를 공개했다.

19일 윤미라의 유튜브 채널에는 '회 먹으러 갔다가 사람에게 반하고 왔습니다｜윤미라의 노량진 수산시장'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 노량진 수산시장을 찾아 식사를 하던 중 과거 연예계 분위기에 대한 이야기를 나눴다.

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윤미라는 "옛날에 스폰 많았지. 많았지"라며 과거 연예계에 이른바 스폰서가 많았다고 회상했다. 이어 "그때는 우리가 핸드폰이 없었다. 집에 백색 전화가 있었다"며 당시에는 집 전화로 연락을 주고받았던 시대적 상황을 설명했다.

특히 윤미라는 연예인을 관리하며 일을 연결해주던 이른바 '마담'에 대해서도 이야기했다. 그는 "마담들도 그렇게 많았다. 연예인 시켜주는 마담"이라며 "우리 엄마가 받으면, '어머니, 뒤에서 뒷받침을 하겠다고 하시는 분이 있다'는 식으로 접근했다"고 말했다.

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그러면서 "우리 엄마가 '우리 딸이 기생이야?!'라고 했다. 그러고 전화를 끊었다"며 어머니가 자신을 지키기 위해 단호하게 대응했다고 밝혔다.

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윤미라는 당시 "뒤바라지를 해주겠다", "차를 사주겠다", "스폰해주겠다"는 등의 제안이 있었다며 "그러면 세컨으로 들어가는 거다. 세컨이잖아"라고 설명했다. 이어 "그렇게 인생 망친 애들이 얼마나 많은데"라며 당시 주변에서 이 같은 제안으로 어려움을 겪는 경우도 있었다고 회상했다.

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윤미라 역시 스폰서 제안을 숱하게 받았다고 털어놨다. 그는 어린 시절 어머니와 함께 살던 집에서 겪었던 아찔한 일화를 공개했다.

윤미라는 "내가 묵정동 살 때다. 그때 내가 20살 때 였다"라며 "촬영하고 왔는데 까만 차가 있고 까만 옷 입은 남자들이 밖에 서 있었다"고 당시 상황을 떠올렸다. 이어 "내가 이렇게 오니까 엄마가 '야, 빨리 돌아'라고 했다. 그 사람들이 밖에 있다가 문을 두드렸다"고 말했다.

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하지만 윤미라의 어머니는 끝까지 문을 열어주지 않았다고. 윤미라는 "우리 엄마는 절대 안 열어줬다. 그냥 가더라. 포기하고"라며 "그런 경우가 비일비재했다"고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com