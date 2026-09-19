'치과의사♥' 김혜은 "10년간 시댁서 'NO' 못해"..동서 폭로 "형님이 일을 너무 벌려"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김혜은이 결혼 초 10년간 시댁에서 'NO'라고 말하지 못했던 과거를 떠올렸다.

최근 김혜은의 유튜브 채널에는 '억 소리 나는 작품부터 취향 저격 그림까지 ?? 특별한 누군가와 함께한 그림 데이트 ?!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 김혜은은 막내 동서 이상윤 씨와 함께 미술 전시를 관람한 뒤 식사를 하며 이야기를 나눴다.

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그러던 중 김혜은은 결혼 초 시댁 생활을 떠올렸다. 김혜은은 "내가 그때 한 10년을 거의 진짜 시댁에서 '노'라는 말을 못 했을 때"라며 당시를 회상했다.

이어 "내가 너무 '예스 예스'하는 선임이었으니까 얘가 좀 힘들지 않았을까 그런 생각"이라고 막내 동서 이상윤 씨를 바라봤다.

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이에 동서는 "힘들었어"라며 "형님이 일을 너무 벌리는 편이었다"고 웃으며 말했다.

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두 사람은 과거 시댁에서 있었던 '빈대떡 사건'을 떠올렸다. 동서는 "빈대떡 지옥이었다. 빈대떡을 하자는 거다. 요새 다 사먹지 누가 집에서 해먹느냐"며 "반죽을 하는데 반죽이 묽으니까 빈대떡 내용을 조금 더 넣고, 또 되직해지니까 물을 좀 넣고 막 이런 식으로 했다. 반죽이 끝도 없이 늘어나는 거다"고 당시 상황을 설명했다.

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결국 빈대떡 반죽은 계속해서 불어났고, 동서가 혼자 이를 감당해야 했다고. 그는 "빈대떡을 둘이 부치고 있는데 김혜은은 중간에 촬영한다고 그랬나? 하여튼 어디 갔다. 그래서 나 혼자 진짜 빈대떡을 정말 죽도록 부쳤는데 끝이 안 났다"고 회상했다.

이를 들은 김혜은은 "내가 일 벌려놓고 갔네"라며 "내가 이거 안 물어봤으면 큰일 날 뻔했다. 너 죽을 때까지 갖고 갔을 거 아니야. 아무도 너의 억울함을 모른 채 가져갔을 거 아니야"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 김혜은은 2001년 치과의사와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com