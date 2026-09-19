1000만 배우 맞아? 유해진, 민소매에 반바지 입고 편맥..꾸밈없는 본체

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 유해진이 민소매와 반바지 차림으로 편의점에서 캔맥주를 즐기는 소탈한 일상이 공개됐다.

18일 이엘의 유튜브 채널에는 이엘의 일상 영상이 공개됐다.

이엘은 산책을 하던 중 편의점에서 캔맥주를 마시고 있는 유해진을 우연히 만났다. 유해진은 민소매와 반바지 차림에 선글라스도 쓰지 않은 꾸밈없는 모습이었다.

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이엘은 유해진에게 "인왕산 올라가려고 나왔는데 어떻게 여기에 계셔"라며 웃었고, 그대로 합류해 캔맥주를 마셨다. 이엘은 "선배님이 지나가는 사람들이랑 다 인사 중. 나도 덩달아"라는 자막과 함께 지나가는 사람들에게 인사를 건네는 모습을 보였다. 이어 유해진에게 안경을 쓰자고 권했지만, 유해진은 별다른 반응을 보이지 않았다.

알고 보니 두 사람은 같은 동네에 살았지만, 유해진이 최근 이사를 한 것으로 알려졌다. 유해진은 "나이 드니까 이제 못 움직인다. 저지르길 잘한 것 같다"라고 말하며 이사에 대한 이야기를 전했다.

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잠시후 두 사람은 아예 자리를 옮겨 식사를 했다. 유해진은 사람들의 사진 촬영 요청에 흔쾌히 응하기도. 이엘은 "날씨가 좋아져서 그런가 이런 예기치 않은 만남도 너무 재밌다"라며 뜻밖의 만남을 즐거워했다.

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joyjoy90@sportschosun.com