“51만원이나 썼다” 유영우, ‘원이 둘째 삼촌’ 리센느 위해 역대급 플렉스 ('전참시')

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[스포츠조선 정유나 기자] '전지적 참견 시점'에서 '노래 잘하는 개그맨'으로 반전 전성기를 맞은 유영우가 박재정도 인정한 놀라운 가창력과 리센느를 향한 '둘째 삼촌'의 진심을 공개한다. 노래로 주목받기 전부터 함께한 이들을 향한 변함없는 의리까지, 유영우의 짠하게 따뜻한 하루가 펼쳐질 예정이다.

오늘(19일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·김해니·이다운·서예나·강연주, 작가 여현전) 416회에서는 웃길 때보다 노래할 때 더 빛나는 '가수형 개그맨' 유영우의 본업 현장이 공개된다. 이 날 유영우는 게스트 박재정과 함께 노래 콘텐츠 '정준힐의 야간비행' 촬영을 진행한다. 촬영이 시작되자 김연우의 '여전히 아름다운지'부터 박재정 신곡 '계절의 끝'까지 수준급 가창력으로 현장을 사로잡고, 박재정마저 "졌다. 또 뺏어가네요", "그냥 가수를 해"라고 감탄해 두 사람의 특별한 무대에 기대를 높인다.

평소 몇백 원을 아끼기 위해 여러 마트를 순회하던 '짠돌이' 유영우의 역대급 플렉스도 공개된다. 추석을 맞아 고마운 이들에게 선물을 전하기 위해 한우 코너를 찾은 그는 한 세트에 25만 원인 한우를 두 상자나 구매하며 약 51만 원을 결제한다고. 유영우의 소비 습관을 누구보다 잘 아는 매니저조차 놀란 가운데, 거액을 들여 준비한 한우의 주인공은 바로 오랜 인연을 이어온 이선민과 '원이 둘째 삼촌'을 탄생시킨 리센느라고 해 훈훈함을 더한다.

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이어 한국방송대상 시상식 현장을 찾은 유영우는 시상자로 나선 이선민, 축하 무대를 준비 중인 리센느와 만난다. 특히 유영우는 원이가 주목받기 전부터 성장을 지켜봐 온 둘째 삼촌으로, 객석에서 누구보다 큰 목소리로 리센느를 응원한다. 이내 무대 위에서 빛나는 원이의 모습을 바라보며 벅차오르는 감정을 감추지 못하고 울컥하는 모습을 보이는데. 곁에서 함께 무대를 지켜보던 이선민 역시 눈시울을 붉혔다고 해, 서로가 주목받기 전부터 함께해온 이들이 각자의 자리에서 다시 만난 순간이 뭉클함을 안길 예정이다.

박재정도 인정한 가창력부터 리센느를 향한 진심까지, 노래 실력과 의리가 모두 빛난 유영우의 하루는 오늘(19일) 토요일 평소보다 조금 이른 밤 11시 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com