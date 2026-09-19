'46세' 배두나, 화장기 뺀 얼굴에 "달라졌나?".."시술 안해서 더 예뻐"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 배두나가 꾸밈없는 모습으로 팬들과 소통한 근황이 전해지며 관심을 모으고 있다.

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 배두나의 라이브 방송 영상이 공유되고 있다. 팬들과 실시간으로 이야기를 나누는 모습이 담긴 영상으로, 평소보다 한층 편안한 분위기의 배두나를 만나볼 수 있다.

영상 속 배두나는 검은색 시스루 톱에 풀뱅 단발 헤어스타일을 한 채 카메라 앞에 앉아 있다. 진한 메이크업 대신 립 메이크업 정도만 더한 듯 자연스러운 얼굴로 팬들과 대화를 이어갔다.

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이날 배두나는 최근 구입한 물건들을 소개하기도 했다. 자신이 구매한 가방을 직접 카메라 앞으로 가져와 보여줘 눈길을 끌었다.

방송 영상이 온라인상에 퍼지면서 배두나의 자연스러운 모습에도 시선이 쏠렸다. 일부 누리꾼들은 평소와 다른 분위기에 "얼굴이 조금 달라 보인다"는 반응을 보이기도 했다.

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반면 꾸밈을 최소화한 모습이 오히려 배두나 특유의 분위기를 더욱 돋보이게 한다는 반응도 이어졌다. 누리꾼들은 "미용 시술을 안 해서 더 멋지다", "자연스러운 모습이 보기 좋다", "화장하지 않은 모습이 더 매력 있다", "자기만의 분위기가 확실하다" 등의 반응을 보였다.

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jyn2011@sportschosun.com