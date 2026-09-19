'이혼 3번' 박원숙 "행복한 가정생활= 허무한 꿈..좋아해도 같이 살면 힘들다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박원숙이 세 번의 이혼을 돌아보며 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

19일 박원숙의 유튜브 채널 '박원숙 채널'에는 '죽방 맞은 인생사(?) 맛있어서 다행입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박원숙은 남해 죽방렴을 찾아 경치를 둘러봤다. 그러던 중 최근 문가영, 구교환 주연의 영화 '만약에 우리'를 재밌게 봤다며 "근데 이곳에서 러브신을 촬영했더라. 몸은 늙어도 마음은 청춘"이라고 말했다.

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잠시 설렘을 보이던 그는 이내 "죽어라고 좋아해서 만났는데 같이 사니까 또 그렇다. 결혼은 힘들다. 너무 힘드니까 살짝 속이기 위해 결혼식 날 웨딩드레스에 면사포까지 쓰고 화려하게 꾸미지 않나. 그날 하루 반짝 좋으려고 각종 패물에 얼마나 많은 돈을 쓰나. 이별할 때는 온갖 민낯을 보이며 (서로의 것을) 나눈다"라며 결혼의 현실을 전했다.

이어 "좋은 것만 생각하면 사랑하는 마음은 정말 좋다. 하지만 나를 희생해서 상대를 사랑하는 건 절대 쉬운 일이 아니다. 행복한 가정 생활을 꿈꿨는데, 허무한 꿈을 열심히 꾸고 있었던 것 같다"라고 덧붙였다.

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제작진은 "지금 결혼하면 잘할 거 같나"라고 물었고 박원숙은 "(현실을) 너무 알기 때문에 못 할 것 같다. 내일모레 80살에 해보고 싶은 마음이 들겠나. 울증, 조증이 있을 수 있더라도 80% 이상은 혼자 있는 게 편안하고 감사하다"라고 말했다.

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한편 박원숙은 과거 3번의 이혼을 경험했으며, 2003년 유일한 자녀였던 아들을 교통사고로 잃는 아픔을 겪었다.

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joyjoy90@sportschosun.com