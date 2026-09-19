'불륜 패소' 숙행, 결국 짐 싸서 이사까지 "생활고 겪고 있다"

JTBC '사건반장'

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[스포츠조선 박아람 기자] 트로트 가수 숙행이 상간녀 위자료 소송에서 일부 패소해 3,000만원을 배상하게 된 가운데, 소송 이후 경제적 어려움을 겪고 있다는 주장이 나왔다.

지난 18일 채널 '리스팩트 이진호'에서는 '끝까지 나를 속였다 숙행 상간소 3천만 원 패소.. 아내가 선고날 더 충격 받은 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이진호는 숙행 측의 현재 경제적 상황과 관련해 "원래 살고 있던 곳에서 짐을 다 빼서 다른 곳으로 이사를 갔다고 하더라"며 "굉장히 어렵게 생활고를 겪으면서 하루하루를 살고 있다는 것이 숙행 측의 주장"이라고 전했다.

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숙행은 앞서 유부남 B씨와의 부적절한 관계로 B씨의 아내 A씨가 제기한 손해배상 소송에 휘말렸다. A씨가 청구한 금액은 1억원이었으나, 법원은 숙행에게 3,000만원의 위자료와 지연손해금을 지급하라고 판결했다.

숙행 측은 B씨가 아내와 이혼에 합의했고 위자료와 재산분할 문제까지 정리됐다는 말을 믿고 교제했다는 입장이었다. 그러나 재판부는 당시 A씨 부부의 혼인관계가 이미 파탄 상태였다는 점을 인정할 증거가 부족하며, B씨가 숙행을 속였다고 볼 만한 증거도 부족하다고 판단했다.

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한편 A씨는 판결 직후 숙행 측이 새로운 공연을 진행한다는 소식을 접하고 큰 충격을 받은 것으로 전해졌다. 이진호는 영상에서 A씨가 "선고 결과도 나오지 않았는데 선고 이후 2주도 안 돼 새로운 공연을 한다는 것이 너무 충격적이었다"며 배신감을 느꼈다고 전했다.

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재판부는 숙행이 B씨와 교제하고 함께 거주하는 등 부정행위를 한 점을 인정하고, 이로 인해 A씨가 입은 정신적 손해에 대한 배상 책임이 있다고 판단했다.

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tokkig@sportschosun.com