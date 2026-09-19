이지혜, 이제 이런 것 까지 보여주네..“크루즈 비상 대피 교육의 현실, 난민 아님 ㅋㅋ”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 이지혜가 가족과 함께 초호화 크루즈 여행을 즐기는 근황을 공개했다.

이지혜는 지난 18일 개인 계정을 통해 "크루즈 비상 대피 교육. 현실.. 난민 아님 ㅋㅋ 잠든 아기 ㅋㅋ"라며 "이런 거까지 세세히 보여준 유튜버는 없었다 ㅋㅋ"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이지혜 가족이 다른 승객들과 함께 크루즈 비상 대피 교육에 참여하고 있는 모습이 담겼다.

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남편 문재완은 바닥에 앉아 잠든 둘째 딸을 품에 안고 있으며, 이지혜는 앞쪽에서 무언가를 정리하고 있다.

가족의 모습을 담은 사진은 큰딸이 촬영한 것으로 보인다.

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이어 이지혜는 "그러나 수시로 보이는 환상적인 모먼트"라는 글과 함께 크루즈 내부 사진도 공개했다.

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사진 속 크루즈는 푸른빛을 중심으로 산호초를 연상시키는 장식이 더해져 이국적인 분위기를 자아냈다.

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한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 현재 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 운영하며 팬들과 소통하고 있다.

tokkig@sportschosun.com