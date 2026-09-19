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"나 잘못 앉은 듯" 송혜교, 강민경 옆자리서..뜻밖의 상황에 당황

이게은 기자

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"나 잘못 앉은 듯" 송혜교, 강민경 옆자리서..뜻밖의 상황에 당황

[스포츠조선 이게은기자] 배우 송혜교가 털털한 입담으로 웃음을 안겼다.

18일 엄정화의 유튜브 채널에는 '파티는 내가 열게. 와인은 누가 마실래? (w정재형,김완선,고현정,송혜교,김재중,안신애,강민경,김민하)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

엄정화는 자신의 이름을 건 와인 출시를 기념한 론칭 파티에 톱스타 지인들을 초대했다. 파티에는 송혜교, 강민경, 고현정, 김민하, 김재중, 김완선, 정재형 등이 자리해 눈길을 끌었다.

엄정화는 본격적인 와인 시음 전, 모두에게 "감사하다. 내 입맛엔 너무 맛있는데 어떨지"라며 다소 긴장한 모습을 보였다. 강민경은 "진짜 맛있다"라고 감탄했고 옆자리에 앉은 송혜교도 "가벼워서 좋다"라며 깜짝 놀랐다.

"나 잘못 앉은 듯" 송혜교, 강민경 옆자리서..뜻밖의 상황에 당황

다른 와인도 마셔본 강민경은 "언니 이거는..."이라며 맛 평가를 하려고 했는데 그때 모두의 관심이 강민경에게 쏠렸다. 강민경은 "아 너무 부담되는데?"라며 수줍어하다 "떼루아가 느껴진다"라며 호평했다. 강민경의 다소 전문적인 평가에 송혜교는 "나 자리 잘못 앉은 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

joyjoy90@sportschosun.com

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