"나 잘못 앉은 듯" 송혜교, 강민경 옆자리서..뜻밖의 상황에 당황

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 송혜교가 털털한 입담으로 웃음을 안겼다.

18일 엄정화의 유튜브 채널에는 '파티는 내가 열게. 와인은 누가 마실래? (w정재형,김완선,고현정,송혜교,김재중,안신애,강민경,김민하)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

엄정화는 자신의 이름을 건 와인 출시를 기념한 론칭 파티에 톱스타 지인들을 초대했다. 파티에는 송혜교, 강민경, 고현정, 김민하, 김재중, 김완선, 정재형 등이 자리해 눈길을 끌었다.

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엄정화는 본격적인 와인 시음 전, 모두에게 "감사하다. 내 입맛엔 너무 맛있는데 어떨지"라며 다소 긴장한 모습을 보였다. 강민경은 "진짜 맛있다"라고 감탄했고 옆자리에 앉은 송혜교도 "가벼워서 좋다"라며 깜짝 놀랐다.

다른 와인도 마셔본 강민경은 "언니 이거는..."이라며 맛 평가를 하려고 했는데 그때 모두의 관심이 강민경에게 쏠렸다. 강민경은 "아 너무 부담되는데?"라며 수줍어하다 "떼루아가 느껴진다"라며 호평했다. 강민경의 다소 전문적인 평가에 송혜교는 "나 자리 잘못 앉은 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com