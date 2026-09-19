이민우 25억 뜯은 방송작가, 피해액 그대로 배상 판결..“추징금과 별개”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 신화 멤버 이민우에게 약 25억원을 가로챈 방송작가 A씨가 피해 금액을 배상하게 됐다.

19일 헤럴드경제 보도에 따르면 서울중앙지법 민사15부(부장판사 박정기)는 이민우가 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구소송에서 지난 7월 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 A씨가 이민우에게 24억5559만원을 배상해야 한다고 판단했다. 이는 앞선 형사재판에서 인정된 A씨의 사기 피해액과 같은 금액이다.

A씨는 2019년 이민우가 강제추행 혐의로 경찰 수사를 받게 되자 "검찰 내부에 인맥이 있어 무혐의 처분을 받도록 도와주겠다"며 청탁 명목으로 돈을 요구했다. 이후 고위직 검사가 사건을 담당하게 하는 데 필요한 비용과 검찰 감찰을 막기 위한 비용 등을 이유로 지속적으로 금품을 받아냈다.

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이민우는 같은 해 12월 해당 혐의에 대해 무혐의 처분을 받았지만, A씨는 이후에도 "검사들이 무혐의 처분을 번복하려 한다"는 등의 거짓말을 하며 추가로 돈을 요구한 것으로 조사됐다. 이민우에게 명품을 현금화하거나 주택을 담보로 대출받으라고 요구하기도 했다.

A씨에게는 실제로 검찰에 영향력을 행사하거나 청탁할 능력이 없었던 것으로 조사됐으며, 약 1년간 이민우에게서 가로챈 금액은 24억5559만원에 달했다.

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A씨는 사기 혐의로 재판에 넘겨져 지난해 7월 대법원에서 징역 7년을 확정받았다. 당시 법원은 청탁·알선 명목으로 받은 24억5559만원에 대한 추징도 확정했다.

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이후 이민우가 민사소송을 제기하자 A씨 측은 이미 형사판결에 따라 해당 금액을 추징당하게 된 만큼, 다시 배상할 경우 이중배상에 해당한다고 주장했다.

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그러나 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 추징금은 범죄로 취득한 재산을 박탈하기 위한 형사제재인 반면, 손해배상은 피해자가 입은 손해를 보전하기 위한 것으로 목적과 성질이 다르다는 이유에서다. 추징금을 납부하더라도 피해자에 대한 민사상 손해배상 책임이 사라지는 것은 아니라고 판단했다.

한편 이번 민사 1심 판결은 아직 확정되지 않았다. 양측 모두 판결에 불복해 항소했으며, 현재 사건은 서울고법에서 2심이 진행 중이다.

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tokkig@sportschosun.com