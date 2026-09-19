LoL 세계관 실물 TCG '리프트바운드', 한국 상륙…"2028년 글로벌 동시 출시 목표"

쳉란 차이 '리프트바운드' 총괄 프로듀서가 게임에 대해 설명하고 있다.

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라이엇 게임즈가 '리그 오브 레전드(LoL)' IP를 활용한 실물 트레이딩 카드게임(TCG) '리프트바운드'의 한국 시장 공략에 나섰다.

라이엇 게임즈는 18일 서울 동대문구 GGX에서 한국어판 출시를 기념한 '리프트바운드 한국 론칭 쇼케이스'를 열고 국내 출시 의미와 향후 운영 계획을 공개했다. 행사에는 쳉란 차이 '리프트바운드' 총괄 프로듀서, 레이첼 언러 글로벌 퍼블리싱 총괄, 이지수 라이엇 게임즈 코리아 퍼블리싱 전략 및 운영 본부장이 참석했다.

'리프트바운드'는 LoL의 세계관과 챔피언을 기반으로 제작된 실물 TCG다. 단순히 LoL 캐릭터를 카드에 담는 데 그치지 않고 챔피언별 개성과 특징을 카드 효과와 덱 구성, 플레이 방식에 녹여낸 것이 특징이다. 이용자는 실제 카드를 테이블에 펼쳐놓고 상대와 직접 마주 앉아 전략을 겨루게 된다.

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한국 시장을 위한 콘텐츠도 마련했다. 한국어판 '오리진'에는 다른 지역에서는 만나볼 수 없는 한국 전용 오버넘버 카드 '아리, 구미호'가 포함된다.

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쳉란 차이 총괄 프로듀서는 "한국은 라이엇 게임즈와 LoL이 오랜 시간 플레이어들과 관계를 쌓아온 지역"이라며 "'아리, 구미호' 카드는 한국 플레이어들을 위한 특별한 선물"이라고 말했다.

라이엇 게임즈는 한국 서비스가 글로벌 출시 일정과 차이가 있는 만큼 단계적으로 간극을 줄여나갈 계획이다. 우선 약 3개월간 첫 세트인 '오리진'을 통해 국내 이용자들이 게임에 익숙해질 수 있도록 한 뒤 후속 세트를 순차적으로 선보인다. 특히 2028년부터는 한국을 비롯한 전 세계 이용자들이 같은 흐름 속에서 새로운 세트를 접할 수 있도록 글로벌 출시 일정을 맞추는 것이 목표다.

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이지수 라이엇 게임즈 코리아 퍼블리싱 전략 및 운영 본부장은 "2028년부터는 한국을 포함한 전 세계 플레이어들이 같은 흐름 안에서 새로운 세트를 만나도록 하는 것이 목표"라고 밝혔다.

TCG의 성패를 좌우할 오프라인 생태계 구축에도 공을 들인다. 매주 가까운 매장에서 다른 이용자들과 게임을 즐길 수 있는 '넥서스 나이트'를 운영하고, 스토어 예선과 오픈 예선, 코리아 메이저 등 단계별 공식 대회를 마련한다. 2026년과 2027년에는 분기별 약 1000만원 규모의 상금과 프로모 카드를 제공하는 프로그램도 운영한다. 입문자부터 경쟁 플레이를 원하는 이용자까지 단계적으로 참여할 수 있는 구조를 만들겠다는 구상이다.

판매 접점도 넓힌다. '리프트바운드' 한국어판 '오리진'은 국내 TCG 전문 매장과 라이엇 게임즈 온오프라인 스토어에서 구매할 수 있다. GGX 등 일부 거점 PC방에서는 게임을 처음 배우고 직접 체험할 수 있는 L2P(Learn to Play) 프로그램도 진행한다.

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향후에는 라이엇 게임즈 가맹 PC방 가운데 참여를 희망하는 매장에서도 제품을 판매할 수 있도록 주문 및 판매 체계를 구축할 예정이다. 출시를 기념한 오프라인 팝업도 열린다. GGX에서는 18일부터 23일까지, 용산 아이파크몰 도파민 스테이션에서는 18일부터 30일까지 '리프트바운드'를 직접 체험하고 각종 이벤트에 참여할 수 있다.

LoL은 그동안 게임을 넘어 e스포츠와 굿즈 등 다양한 방식으로 IP의 접점을 확장해왔다. '리프트바운드'는 여기에 이용자가 실제 카드를 수집하고 다른 이용자와 대면해 플레이하는 TCG라는 새로운 축을 더하는 시도다. 특히 한국에서는 LoL의 핵심 캐릭터인 '아리' 등을 활용한 전용 카드와 함께 오프라인 매장 및 대회 생태계를 동시에 구축한다는 점에서 향후 성과가 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com