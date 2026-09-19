"장윤정♥이 사줬냐고? 알고 말하라"..도경완, 명품 시계 수집 오해에 발끈

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 도경완이 시계 수집을 둘러싼 오해에 직접 해명했다.

19일 '도장TV' 유튜브 채널에는 '여러분 이런 거 원하신 거죠?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

'시계 컬렉터' 도경완은 지난 영상에 이어 자신의 시계를 소개하는 시간을 가졌다. 앞서 그는 초고가 시계부터 중저가 시계까지 다양한 브랜드의 시계를 공개, 시계 애호가의 모습을 보인 바 있다.

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그는 "시계 영상을 3탄까지 올릴 거라고 생각하지 못했다. '전국에 시계 마니아들이 많을까' 이런 생각에 시작을 했는데 지난 2편 영상 조회 수가 30만 대"라며 뜨거운 반응에 기뻐했다. 이어 "시계 환자가 많다는 사실을 다시 깨달았고 또 시계 콘텐츠를 준비해 봤다"라고 덧붙였다.

도경완은 본격적인 시계 소개에 앞서, "시작 전에 이 말을 해야겠다. 악플까지는 아니겠지만, '장윤정이 사줬냐' '네 형편에 비싼 거 살 수 있는데 왜 그러냐' 이런 말이 많더라"라고 힘주어 말했다. 이어 "장윤정이 사주지 않습니다 여러분. 파네라이는 장윤정이 제 생일이라서 선물로 사준 거고 그전에 이미 제가 먼저 3~4개를 선물했다. 알고 얘기하라. 알고"라며 일각의 오해에 발끈했다.

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한편 도경완은 2013년 가수 장윤정과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com