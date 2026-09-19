'건물주' 정겨운♥김우림 "친한척 MAX"..백허그까지 '찐 부부의 바이브'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 정겨운과 아내 김우림이 오랜만에 함께한 화보 촬영 현장을 공개하며 달달한 부부의 일상을 전했다.

김우림은 18일 자신의 SNS에 "오랜만에", "동영상이 이 정도면 얼마나 잘 나왔을지 감도 안 와"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 정겨운과 김우림은 화보 촬영에 한창인 모습이다. 커플룩을 맞춰 입은 두 사람은 카메라 앞에서 다정하게 포즈를 취하며 선남선녀 비주얼을 뽐냈다.

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특히 김우림은 "내년 친한 척까지 MAX 끌어내보자. 찐 부부의 바이브"라며 정겨운과 함께한 촬영 분위기를 전했다. 영상 속 두 사람은 백허그를 하는가 하면 서로를 애틋한 눈빛으로 바라보는 등 실제 부부다운 다정한 모습을 보여 눈길을 끌었다.

정겨운과 김우림은 현재 영종도에서 카페를 운영하고 있다.

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앞서 정겨운은 지난 2020년 한 예능에 출연해 "바리스타를 하고 싶어서 준비 중이고, 카페 투어를 다닌다. 라떼 아트도 섭렵했다"며 "영종도에 조그마한 땅이 있는데 그 자리에 건물을 지었다"고 건물주가 된 근황을 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com