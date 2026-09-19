네오위즈 '셰이프 오브 드림즈', 콘솔로 확장…1주년 대규모 업데이트도

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네오위즈의 액션 로그라이트 게임 '셰이프 오브 드림즈'가 PC를 넘어 콘솔 시장으로 영역을 넓혔다. 출시 1주년을 맞아 신규 콘텐츠를 추가하며 장기 흥행을 이어가기 위한 행보에도 나섰다.

네오위즈는 리자드 스무디가 개발한 '셰이프 오브 드림즈'의 콘솔 버전을 지난 17일 정식 출시했다고 밝혔다. 'X박스 도쿄 게임쇼 2026 브로드캐스트'를 통해 처음 공개된 콘솔 버전은 X박스, PS5(플레이스테이션5), 닌텐도 스위치 2로 출시됐다. 기존 PC(스팀) 이용자에 더해 콘솔 이용자까지 서비스 영역을 확대했으며, X박스 버전은 출시와 동시에 'X박스 게임 패스'에서도 이용할 수 있다.

PC와 콘솔 이용자가 함께 플레이할 수 있는 크로스 플레이도 지원한다. 최대 4명이 플랫폼에 관계없이 실시간 협동 플레이를 즐길 수 있으며, 콘솔 버전 구매자에게는 출시 기념 의상 '붉은 섬광 라세르타'를 제공한다.

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출시 1주년을 맞아 대규모 업데이트 '별 없는 길'도 적용했다. 신규 여행자 '케투스'를 비롯해 신규 엔딩과 여행자별 스토리를 추가했으며, 이에 따라 총 9명의 여행자를 플레이할 수 있게 됐다. 신규 의상과 기념품, 기억 등 다양한 콘텐츠도 더했다. 가격 혜택도 마련했다. 스팀에서는 1주년을 기념해 본편을 30% 할인하고, 콘솔 버전은 출시 기념으로 20% 할인 판매한다.

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공식 OST도 출시했다. OST 구매자에게는 '라세르타'의 전설 의상 '로열 가드 라세르타'를 제공하며, 본편과 OST를 묶은 번들은 10% 할인한다. '블레이블루 엔트로피 이펙트'와의 컬래버레이션 번들도 10% 할인된 가격으로 선보인다.

'셰이프 오브 드림즈'는 기억과 정수를 조합해 캐릭터의 빌드를 자유롭게 구성하는 시스템과 최대 4인 협동 플레이를 앞세운 작품이다. 지난해 출시 이후 누적 150만장 이상의 판매량을 기록했으며, 2025 대한민국 게임대상에서 인디게임상과 우수개발자상을 받았다. 메타크리틱에서는 84점을 기록했다.

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네오위즈 관계자는 "'셰이프 오브 드림즈'는 지난 1년간 글로벌 이용자들의 꾸준한 관심과 함께 성장해왔다"며 "1주년을 기점으로 콘솔까지 플랫폼을 확장해 새로운 이용자들과 만나고 게임의 재미를 더욱 폭넓게 전달해 나갈 것"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com