NHN, 일본 게임 DNA에 한국의 개발 속도 더한다…"한일 협업을 글로벌 모델로"

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NHN이 일본 게임 개발 역량과 한국의 빠른 개발 및 검증 시스템을 결합한 한일 공동 개발 체계를 본격화한다. 일본 시장에서 장기간 흥행작을 만들어온 NHN플레이아트의 기획력에 NHN의 실행력을 더해 오리지널 IP를 발굴하고 글로벌 시장으로 확장하겠다는 전략이다.

NHN은 '도쿄게임쇼(TGS) 2026'가 열리고 있는 일본 지바현 마쿠하리 메세 인근 뉴오타니 마쿠하리 호텔에서 지난 18일 김상호 NHN 게임사업부문 대표와 무라카미 하루키 NHN플레이아트 이사 겸 총괄 PD가 참석한 가운데 단체 인터뷰를 진행했다고 전했다.

이날 인터뷰의 핵심은 '한국의 속도'와 '일본의 완성도'를 결합하는 개발 방식이었다. NHN플레이아트가 이용자가 납득할 수 있는 핵심 재미를 설계하고, NHN이 이를 빠르게 구현한 뒤 실제 플레이를 통해 검증하는 방식이다. 기획과 개발, 검증 사이클을 짧게 가져가면서 양사의 장점을 하나의 개발 과정으로 묶겠다는 구상이다.

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김상호 대표는 "재미의 본질을 찾을 때까지 타협하지 않는 것이 NHN플레이아트의 역할"이라며 "수년간 호흡을 맞추면서 서로의 강점을 깊이 신뢰하게 됐고, 이제는 NHN플레이아트가 완성된 기획을 넘기면 NHN이 개발 단계부터 속도를 낼 수 있는 협력 기반이 마련됐다"고 말했다.

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NHN의 한일 게임 사업 역사는 20년을 넘어선다. 2000년 '한게임 재팬' 설립을 시작으로 일본 시장에 진출했으며, '라인팝' 등을 통해 모바일게임 사업 경험을 쌓았다. 2013년에는 일본 게임 개발사 NHN플레이아트를 설립하며 현지 개발 역량을 강화했다.

최근에는 단순한 사업 교류를 넘어 조직 간 협업도 확대하고 있다. 한일 구성원이 함께하는 '게임스 위크', AI 활용 과제를 수행하는 'AI 스프린톤', 한일 임원 워크숍, 신입사원 교류회 등을 통해 양국 조직의 업무 방식과 문화를 공유하고 있다.

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이런 교류가 공동 개발로 이어진 첫 결과물이 '환상세계의 푸치포용'이다. '환상세계의 푸치포용'은 일본명 '幻想世界のぷちぽよん'으로, 차세대 오리지널 IP 확보를 목표로 NHN플레이아트와 NHN이 공동 개발한 신작이다. TGS 2026에서 처음 공개된 NHN의 신작 3종 가운데 하나이기도 하다.

NHN플레이아트는 일본에서 3600만 다운로드를 기록한 '요괴워치 뿌니뿌니'를 비롯해 '#콤파스 전투 섭리 분석 시스템', '디시디아 듀엘룸 파이널 판타지' 등 장기간 서비스된 모바일게임을 선보이며 현지 시장에서 개발 경험을 축적해왔다.

'환상세계의 푸치포용'은 이처럼 일본에서 검증된 게임 개발 경험을 새로운 오리지널 IP에 적용하는 동시에 NHN의 빠른 개발·검증 시스템을 결합한 프로젝트다. NHN은 한국 이용자들을 위한 공식 사이트와 SNS 채널도 개설했다.

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무라카미 총괄 PD는 "NHN플레이아트의 재미 설계와 NHN의 구현·검증이 결합했을 때 어떤 결과가 나올지 보여주는 사례가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

NHN은 이번 프로젝트를 개별 게임의 성공 여부를 넘어 향후 여러 프로젝트에 적용할 수 있는 협업 모델을 구축하는 과정으로 보고 있다. 이를 위해 그룹 내 일본 사업과 한일 교류를 전담하는 조직을 신설하고, 일본어 소통이 가능한 협업 전문 PM도 배치했다. 화상회의와 번역, 업무관리 기능을 통합한 협업 플랫폼 '두레이'도 활용하고 있다.

김 대표는 "장기적인 교류와 경험의 축적 덕분에 일본 시장을 겨냥한 한일 협업 프로젝트가 첫 결실을 맺을 수 있었다"며 "앞으로도 협력 구조를 지속적으로 고도화해 한일 협업에 기반한 글로벌 게임 사업 전개에 박차를 가할 것"이라고 말했다. NHN플레이아트는 이번 TGS에 8년 만에 부스를 마련, '환상세계의 푸치포용'을 비롯해 신작과 서비스작 등 총 7종을 선보이고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com