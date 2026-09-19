백지영♥정석원, 다리털 수북한 10살 딸 걱정.."성장통 심해 진통제 먹여"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 백지영, 배우 정석원 부부가 딸 하임 양의 폭풍성장에 걱정을 드러냈다.

19일 백지영의 유튜브 채널에는 '한 달에 1cm씩 큰다는 백지영 딸의 폭풍성장 비법 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

백지영, 정석원은 성장 클리닉 전문 병원으로 향해, 딸의 폭풍성장에 대한 고민을 전했다. 백지영은 "하임이가 또래에 비해 성장이 엄청 빠르다"라며 10살이며 키가 154cm라고 밝혔다. 성조숙증 등 혹시 문제가 있는 것은 아닌지 걱정된다고. 정석원도 "성장이 빨라 걱정스럽다. 다리털도 많이 났다"라고 말했다.

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본격적인 상담 때 백지영은 의사에게 "하임이가 2017년 생인데 7살 초반부터 한 달에 1cm씩 자라기 시작했다. 2차 성장도 6개월 전부터 왔고 발 사이즈는 240이다"라고 말했다. 정석원은 "성장통이 되게 심하다. 일주일에 3~4번 정도 애가 거의 자지러진다. 코로나19보다 더 아프다고 한다. 그래서 진통제를 먹인다"라고 덧붙였다.

이어 "밤에만 성장통을 느낀다. 아예 다른 사람이 돼서 아프다고 한다. 엑소시스트 같다. 울면서 '왜 나만 이렇게 크냐. 안 크고 싶다'라고 한다"라고 말했고 백지영도 "40분 동안 운다. 계속 주무르고 온마사지를 해준다. 처음에는 그냥 아프게 뒀는데 안 되겠어서 그때부터 진통제를 먹인다"라며 안타까워했다.

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의사는 "정상 범위이지만 급성장기에 접어들었다. 이럴 때 잘 키우셔야 한다"라며 다행히 하임 양이 성장 억제 대상은 아니라고 설명했고, 오히려 중요한 시기인 만큼 이 기회에 성장을 돕는 것이 좋다고 조언했다.

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한편 백지영은 2013년 9세 연하 정석원과 결혼했으며 슬하에 하임 양을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com