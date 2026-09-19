넷마블 '펄인블루', TGS서 코스프레·성우 토크로 일본 팬 공략

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넷마블의 신작 '펄인블루'가 '도쿄게임쇼(TGS) 2026'에서 코스프레와 성우 토크쇼를 앞세워 일본 이용자들에게 게임의 색깔을 알렸다.

넷마블은 18일 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열리고 있는 '도쿄게임쇼 2026'에서 '펄인블루'의 주요 캐릭터를 활용한 '코스프레 쇼&러브 코미디 토크 스테이지'를 진행했다. 무대에는 일본 인기 코스플레이어 시노노메 우미, 야마모토 시오리, 시노자키 코코로, 타가미 나오가 등장했다. 이들은 게임 속 기사 그룹 '다크 나이트' 소속 4인 캐릭터를 각각의 개성에 맞춰 재현하며 현장 분위기를 달궜다.

이어 메인 캐릭터 성우 호우센 타에와 기쿠치 유리나가 참여한 토크쇼도 열렸다. 성우진은 게임의 세계관과 캐릭터를 직접 소개하고 작품에 대한 이야기를 나누며 관람객들에게 '펄인블루'의 콘셉트를 알렸다.

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무대 행사는 19일 오후 12시45분, 20일 오전 11시15분, 21일 오전 10시15분에도 이어진다. 특히 행사 마지막 날인 21일에는 인기 버튜버 이누야마 타마키, 카구나 나나, 요루 요이치 등이 참여해 '다크 나이트'를 주제로 한 드로잉 스테이지를 진행한다.

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'펄인블루'는 러브코미디 애니메이션의 주인공이 된 듯한 연애 경험에 RPG 요소를 결합한 서브컬처 수집형 모바일 RPG다. 넷마블은 이번 TGS에서 게임을 처음 공개했으며, 일본 시장을 겨냥해 코스프레와 성우, 버튜버 등 현지 서브컬처 팬들이 익숙한 콘텐츠를 적극 활용하고 있다. 정식 출시 전까지 일본 공식 X와 유튜브 채널 등을 통해 게임의 세계관과 캐릭터 등 관련 정보를 순차적으로 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com