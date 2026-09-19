한소희 말실수에 "그런 말 하면 안 돼"..손석희 헛웃음→사과 엔딩

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한소희가 방송인 손석희의 말에 뜻밖의 반응을 보였다.

한소희는 최민식과 지난 18일 MBC 표준FM '손석희의 12시'에 출연했다. 지난 16일 개봉한 영화 '인턴' 홍보를 위해서였다.

손석희는 "최민식 배우보다 제가 좀 더 나이가 있다. 둘의 입장에서 볼 때 부럽다"라며 한소희의 젊은 나이를 부러워했다. 손석희는 71세, 최민식은 65세, 한소희는 34세다.

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그러자 한소희는 "감사하다"라고 인사한 후 "가는데 순서 없으니까"라며 담담하게 반응해 눈길을 끌었다. 손석희는 헛웃음을 터트렸고 한소희는 손사래를 치며 "죄송하다"라고 말했다. 손석희는 "그런 말 하시면 안 된다"라며 상황을 정리했다.

한편 최민식, 한소희 주연 '인턴'은 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 영화다.

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joyjoy90@sportschosun.com