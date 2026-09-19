'쥬얼리 무대 불참' 김은정, '결혼→미국 거주' 깜짝 근황.."쇼핑하느라 바빠"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 출신 김은정이 미국에서 근황을 전했다.

19일 김은정은 자신의 SNS에 "OC에서 1년 동안 걸을 거 뉴욕에서 3일 만에 다 걸음. 혼자 쇼핑 다니느라 바빴고 즐거웠다. 안녕"이라는 글과 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 김은정이 뉴욕 곳곳을 돌아다니며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 맛집을 찾고 쇼핑 후기를 전하는 등 혼자만의 시간을 알차게 즐긴 모습이다.

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김은정은 쥬얼리 3기 멤버이며 2022년 작곡가 임광욱와 결혼한 후 미국에서 생활 중이다. 지난 5월 서인영의 유튜브 채널을 통해 근황이 공개되기도. 김은정은 미국 대저택에서 온라인을 통해 한국 학생들에게 작사 강의를 하고 있는 근황을 전했다.

한편 김은정은 2008년 쥬얼리 멤버로 데뷔했으며 '원 모어 타임(One More Time)' 등의 곡으로 사랑받았다. 2014년 팀 탈퇴 후 배우, 작사가로 활동했다.

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김은정이 속했던 쥬얼리는 최근 KBS2 '불후의 명곡'에서 20년 만에 완전체 무대를 선보여 화제를 모으기도 했다. 김은정이 불참해 아쉬움을 남긴 가운데, 미국에서 생활 중인 근황에도 관심이 쏠리고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com