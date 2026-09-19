'허양임과 진흙탕 싸움' 고지용 "법으로 흥한자 법으로 망해"..의미심장 글

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용과 전처 가정의학과 전문의 허양임이 면접교섭을 두고 공방을 벌이는 가운데, 최근 고지용이 남긴 글이 다시 주목받고 있다.

고지용은 지난 14일 자신의 틱톡 계정을 통해 "법으로 흥한 자 법으로 망한다"는 글을 올렸다. 이는 전처 허양임과의 법적 분쟁 중 남긴 글이라 더욱 눈길을 끈다.

지난 16일 고지용에 따르면 그는 2024년 4월 허양임과 합의이혼한 후 자녀 면접교섭과 양육비 지급 등을 둘러싸고 갈등을 빚어왔다. 결국 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 자녀 사진·영상 게시금지 가처분 신청을 접수했다.

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고지용은 이혼 후 2년간 승재 군을 6차례 만났으며, 승재 군의 미디어 노출 중단을 요구하는 내용증명을 보냈지만 받아들여지지 않았다고 주장했다. 양육비에 대해서는 분할 납부를 요청했지만 가처분 신청과 면접교섭 관련 심판청구가 제기됐다며, 전처 허양임이 먼저 소송을 시작했다고 전했다.

이후 허양임도 입을 열었다. 그는 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관해 별도로 정하지 않았다. 고지용 씨로부터 제가 아들에 대한 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다는 주장이 있어, 제가 먼저 법원에 면접교섭 심판청구를 한 상태"라고 설명했다. 또 "향후 법원의 결정에 따라 면접교섭을 성실하게 진행할 예정"이라고 덧붙였다.

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한편 두 사람은 지난 2013년 결혼, 슬하에 승재 군을 뒀지만 2024년 이혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com