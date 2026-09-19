이혜성 "객관적 비평 필요 없어, 편향적인 칭찬 부탁"..친언니가 입힌 티셔츠 '폭소'

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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 이혜성이 언니에게 받은 독특한 티셔츠를 공개하며 유쾌한 일상을 전했다.

이혜성은 19일 "친언니가 사준 티셔츠...(약간 창피했음)"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 이혜성이 언니에게 선물 받은 티셔츠를 입고 있는 뒷모습이 담겼다. 티셔츠 뒷면에는 "저에 대한 객관적인 비평 또는 피드백? 그런 거 원하지 않습니다. 무조건 박수갈채. 일방적이고 편향적인 칭찬 부탁드립니다"라는 문구가 큼지막하게 적혀 있어 웃음을 자아낸다.

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이혜성 역시 해당 문구가 적힌 티셔츠를 입은 채 포즈를 취하며 언니의 유쾌한 선물에 대한 반응을 전했다.

이와 함께 이혜성은 글래머러스한 몸매가 돋보이는 셀카부터 전시회를 방문한 모습까지 다양한 일상을 공개하며 근황을 전했다. 편안한 분위기 속에서도 스타일리시한 매력을 드러내며 눈길을 끌었다.

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한편 이혜성은 KBS 아나운서 출신 방송인으로 방송 활동과 함께 독서 콘텐츠를 중심으로 한 유튜브 채널을 운영하며 독자들과 꾸준히 소통하고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com