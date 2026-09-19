운동 중 뇌경색 쓰러졌던 박재홍 앵커, 투병 한 달 만에 복귀..생방송서 울컥

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[스포츠조선 박아람 기자] 뇌경색으로 갑작스럽게 쓰러져 치료와 재활에 전념했던 박재홍 CBS 앵커가 약 한 달 만에 다시 마이크 앞에 섰다.

박재홍은 지난 17일 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부' 생방송을 통해 청취자들과 재회했다. 지난달 22일 운동을 하던 중 쓰러져 병원으로 이송된 이후 약 4주 만이다.

방송에 앞서 박재홍은 자신의 SNS를 통해 퇴원 소식을 알리며 복귀를 예고했다. 그는 "많은 분들의 기도와 응원 덕분에 한 달 만에 퇴원하는 기적을 만났다"며 "재활 주치의 선생님의 권고에 따라 생방송을 조심스럽게 시작하려 한다"고 밝혔다.

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실제 방송에서도 건강을 염려해준 청취자들에게 거듭 감사의 마음을 전했다. 박재홍은 "주치의가 앉아서 하는 업무는 가능하다고 했다"며 다시 방송을 진행하게 된 배경을 설명했다.

방송 말미에는 한 달간 자신을 기다려준 청취자들의 응원에 대한 고마움을 전하며 잠시 말을 잇지 못하기도 했다. 그는 병상에서 팬들을 위해 영상을 공개했을 당시 3000명이 넘는 시청자들이 따뜻한 댓글을 남겨준 것이 큰 힘이 됐다고 밝혔다.

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앞서 박재홍은 지난달 22일 밤 운동을 하던 중 갑자기 쓰러져 119를 통해 병원으로 이송됐다. 이후 MRI 검사를 통해 뇌경색 진단을 받았으며, 중환자실 치료를 거쳐 재활 치료를 받아왔다.

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투병 과정에서 자신의 건강 상태를 직접 알리기도 했다. 박재홍은 치료를 받은 뒤 언어능력과 기억력, 좌우 감각 등이 회복됐으며 현재는 운동 기능을 되찾기 위한 재활에 집중하고 있다고 전했다.

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지난 4일 공개된 영상을 통해서는 재활병동으로 옮겨 치료를 이어가고 있다며 "건강하게 돌아가 청취자 여러분께 인사드리고 싶다"는 뜻을 밝히기도 했다. 특히 오랜만에 청취자들에게 전하고 싶은 말로 "보고 싶었습니다"를 꼽으며 복귀에 대한 의지를 드러냈다.

한편 박재홍은 2003년 CBS 공채 아나운서로 입사했으며, 2021년부터 '박재홍의 한판승부'를 진행하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com