"사지가 벌벌" 신기루, '노콘쇼' 하루 앞두고 조절 안 되는 신체 반응에 당황

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 신기루가 자신의 토크콘서트를 앞두고 팬들에게 당부의 말을 전했다.

신기루는 19일 SNS를 통해 다음 날 열리는 공연을 언급하며 팬들과 만날 시간이 다가왔음을 알렸다. 그는 "여러분... 드디어 우리 내일 만나요"라고 인사를 건넨 뒤 "저는 사지가 떨리지만 꿋꿋하게 해보겠다"고 말했다.

공연을 앞두고 관객들의 초상권과 관련한 안내도 전했다. 공연 당일에는 별도의 촬영이 진행될 예정이지만, 관객들의 얼굴이 무분별하게 방송에 공개되는 것은 아니라는 설명이다.

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신기루는 "'노콘쇼' 인스타에도 올렸는데 원래 예정에 없던 공연 날 루루 모습 촬영을 하게 됐다. 방송에 얼굴 나올까 봐 걱정하는 분들 많으실 텐데 일단 입장 시 식별 스티커 있다. 공연 날 아침부터 공연끝나고 까지 일상을 찍는 거라 공연 내용 전체가 나가는 게 아니고 전체적인 관객 리액션이나 방송 허락한 분들만 나가니까 걱정 마라"라고 밝혔다.

이어 관객과 함께 만들어가는 공연인 만큼 적극적인 참여를 부탁했다. 신기루는 "우린 그냥 우리끼리 놀면 된다"며 분위기를 편하게 즐겨달라고 전했다. 그러면서 "관객 참여 공연이니까 내일 많이 도와달라. 여러분만 믿고! 또 저를 믿고!! 사지가 떨리지만 일단 내일 편안하게 나가겠다"고 덧붙였다.

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한편 신기루의 '2026 신기루 토크콘서트 노콘쇼'는 오는 20일 서울 광진구 세종대학교 대양홀에서 열린다.

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tokkig@sportschosun.com