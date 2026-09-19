'영화·드라마 촬영 끝' 공효진, ♥케빈오와 뉴욕서 웃는 얼굴로 '찰칵'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 공효진이 남편 케빈오와 미국에서 여유로운 시간을 보내며 근황을 전했다.

공효진은 19일 자신의 SNS에 "어쩌다보니 파이어 아일랜드"라는 글을 남기고 여행 중 찍은 사진들을 공개했다.

사진 속 공효진은 미국 뉴욕주에 위치한 파이어 아일랜드에서 편안한 분위기로 휴식을 즐기고 있다. 별다른 꾸밈 없이 자연스러운 모습으로 여행을 만끽하는가 하면 음악에 맞춰 춤을 추듯 몸을 움직이는 모습도 담겼다.

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남편 케빈오와 함께한 순간도 공개됐다. 두 사람은 나란히 서서 사진을 찍으며 변함없는 애정을 드러냈다.

이번 미국행은 바쁜 일정을 마친 뒤 갖는 모처럼의 휴식이다. 공효진은 앞서 "올해 처음 쉬는 날들 시작"이라는 글을 올리며 휴식에 들어간 사실을 알린 바 있다. 최근 영화 '경주기행'과 MBC 드라마 '유부녀 킬러' 촬영을 마친 뒤 재충전의 시간을 보내고 있는 것으로 보인다.

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공효진과 케빈오는 2022년 10월 미국 뉴욕에서 결혼식을 올렸다. 이후 케빈오는 2023년 12월 육군 현역으로 입대해 군 복무를 마쳤다.

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군 복무 기간 동안 잠시 떨어져 지냈던 두 사람은 케빈오의 전역 이후 함께하는 일상을 꾸준히 공개해왔다. 이번에는 두 사람이 인연을 맺은 뉴욕에서 함께 휴식을 보내며 또 한 번 부부의 근황을 전했다.

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tokkig@sportschosun.com