‘48세’ 김사랑, 뉴욕서 웨딩드레스 입었다..변함없는 '미스코리아 진' 클래스

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김사랑이 미국 뉴욕에서 특별한 여행의 순간을 공개했다.

김사랑은 18일 SNS에 "뉴욕에서 웨딩드레스 입어보기"라는 글과 함께 현지에서 촬영한 영상을 게재했다.

영상에는 뉴욕 소호의 한 빈티지 부티크를 둘러보는 김사랑의 모습이 담겼다. 여러 의상을 살펴보던 그는 웨딩드레스를 직접 착용했고, 거울 앞에서 드레스의 전체적인 모습을 확인하며 색다른 분위기를 연출했다.

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김사랑이 고른 드레스는 목선이 드러나는 깊은 네크라인에 반짝이는 장식이 더해진 디자인이다. 여기에 풍성한 디테일이 어우러져 화려하면서도 고급스러운 느낌을 자아냈다.

특히 1978년생인 김사랑은 48세라는 나이가 무색할 만큼 늘씬한 실루엣과 변함없는 미모를 선보여 눈길을 끌었다. 2000년 미스코리아 진으로 이름을 알린 이후 꾸준히 자기관리를 이어온 모습이다.

이번 웨딩드레스 착용은 실제 결혼을 준비하는 과정은 아닌 것으로 보인다. 김사랑은 뉴욕 여행 중 소호의 빈티지 부티크를 방문해 다양한 드레스를 살펴본 뒤 직접 입어본 것으로 전해졌다.

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한편 김사랑은 2021년 TV조선 드라마 '복수해라' 이후 작품 활동과 함께 SNS, 유튜브 등을 통해 팬들과 소통하고 있다.

tokkig@sportschosun.com