'보이드 다이버', 2027년 1월 정식 출시…TGS서 글로벌 공략 시동

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위메이드맥스가 전략적 투자한 인디게임 전문 퍼블리셔 레드브릭하우스가 '도쿄게임쇼 2026'을 통해 첫 글로벌 행보에 나섰다. 퍼블리싱 대표작 '보이드 다이버: 이스케이프 프롬 디 어비스'의 정식 출시 일정과 개발 로드맵도 공개했다.

레드브릭하우스는 19일 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열리고 있는 '도쿄게임쇼 2026'에서 '보이드 다이버'의 첫 오프라인 무대 행사를 진행했다. 회사 설립 이후 처음으로 참가한 글로벌 게임 행사로, 개발진과 현지 이용자가 직접 만나는 자리도 마련했다.

이날 무대에는 백호영 '보이드 다이버' PD가 올라 정식 출시 일정과 향후 콘텐츠 계획을 소개했다. '보이드 다이버'는 2027년 1월 정식 출시하며 별도의 얼리 액세스 없이 주요 콘텐츠를 갖춘 완성 버전으로 선보일 예정이다.

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정식 버전에는 현재 공개된 데모 이후의 신규 챕터와 본편 스토리를 비롯해 새로운 플레이어블 다이버와 캐릭터별 특성 트리, 장비 및 전투 시스템 확장 등이 추가된다. 골동품 상점 '발루샤'를 중심으로 한 경영 콘텐츠와 낚시, 요리 등 생활형 콘텐츠도 강화한다.

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'보이드 다이버'는 로드컴플릿 산하 스튜디오 네모가 개발 중인 2.5D 픽셀 아트 기반 익스트랙션 RPG다. 이용자가 위험한 공간에서 자원을 확보해 탈출하는 익스트랙션 장르에 RPG 요소를 결합한 것이 특징이다.

지난 1월 스팀에 데모 버전을 공개했으며, 6월 열린 '스팀 넥스트 페스트'에 참가해 위시리스트 25만건을 돌파했다. 아직 정식 출시 전임에도 글로벌 이용자들의 관심을 확보하면서 인디게임 퍼블리싱을 새 성장축으로 삼으려는 레드브릭하우스의 첫 작품으로도 주목된다.

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김혁진·홍지철 레드브릭하우스 공동대표는 "회사의 첫 글로벌 게임 행사에서 '보이드 다이버'를 직접 선보이고 첫 무대 행사까지 진행하게 돼 의미가 크다"며 "이번 도쿄게임쇼를 시작으로 글로벌 이용자들과의 접점을 지속적으로 넓히고 경쟁력 있는 인디게임을 세계 시장에 선보일 수 있도록 퍼블리싱 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com