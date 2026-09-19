'스타워즈: 은하계 레이서', 10월 6일 PS5 한국어판 출시

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'스타워즈' 세계관을 배경으로 한 액션 레이싱 게임 '스타워즈: 은하계 레이서'가 국내 콘솔 시장에 출격한다.

에이치투 인터렉티브(H2 INTERACTIVE)는 18일부터 퓨즈 게임즈가 개발하고 시크릿 모드와 플레이온이 유통하는 '스타워즈: 은하계 레이서' PS5(플레이스테이션5) 한국어판 실물 패키지 예약 판매를 시작한다고 밝혔다. 정식 출시일은 10월 6일이다.

'스타워즈: 은하계 레이서'는 제국이 몰락하고 신 공화국이 자리를 잡아가는 시기의 아우터 림을 무대로 한다. 혼란을 틈타 도박과 오락, 명예를 좇는 세력이 등장하고, 이들이 후원하는 비공인 레이싱 서킷 '갤럭틱 리그'를 중심으로 이야기가 펼쳐진다.

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플레이어는 복수와 영광을 좇는 레이서 '셰이드'가 돼 갤럭틱 리그에 참가한다. 포스나 예언 대신 운전 실력과 전략을 앞세워 경쟁을 뚫고 은하계 최고의 레이서에 도전해야 한다. 게임에는 랜드스피더와 스피더 바이크, 스킴 스피더, 포드레이서 등 다양한 리펄소크래프트가 등장한다. 경쟁 차량을 들이받거나 밀어내고 파괴하는 등 공격적인 주행이 가능하며, 위험도가 높은 레이스에 도전할수록 더 큰 보상을 얻을 수 있다. 차량마다 물리 특성과 주행 방식이 다르며, 성능과 외형을 직접 커스터마이즈할 수도 있다.

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싱글 플레이 캠페인에서는 이용자의 선택과 경기 결과에 따라 동맹 관계와 이후 이야기가 달라진다. 최대 12명이 참여하는 온라인 PvP도 지원해 다른 이용자들과 경쟁하며 순위를 높이고 보상을 획득할 수 있다. PS5 한국어판 패키지 예약 구매자에게는 리펄소크래프트용 리버리와 멀티플레이 전용 플레이어 배너가 특전으로 제공된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com