이미숙 “며느리가 올까 봐 무서워”..명절엔 “여행 가라 할 것”

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이미숙이 미래의 며느리에게 명절 음식 준비를 시키지 않겠다고 밝혀 눈길을 끌었다.

18일 이미숙의 유튜브 채널에는 '추석엔 이미숙식 만두. 얼큰하게 빚고 신나게 놀았습니다!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 만두소를 만들던 이미숙은 "참 내가 진짜 며느리 때도 안 했던 일들 같은데"라며 웃음을 보였다.

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이어 이미숙은 미래의 며느리를 언급하며 "나는 내 며느리나 이런 사람한테 절대 이런 거 안 시키지"라고 말했다.

그러면서 "나는 며느리가 올까 봐 무서워"라며 너스레를 떤 이미숙은 "너네들끼리 잘 지내라 이러지"라고 말했다.

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특히 명절을 앞두고 며느리에게 음식 준비를 시키기보다는 여행을 보내주겠다는 뜻을 내비쳤다. 이미숙은 "명절 때도 안 부르고 여행 가라 그러고. 명절 때 내가 바쁘다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 이미숙은 1987년 성형외과 전문의와 결혼했지만, 20년만에 이혼했다. 그는 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com