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신승호, 레드벨벳 경호원이었다.."데뷔 후엔 아이린과 영화 찍어"

이게은 기자

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신승호, 레드벨벳 경호원이었다.."데뷔 후엔 아이린과 영화 찍어"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 신승호가 데뷔 전 그룹 레드벨벳의 경호를 맡았던 일화를 전했다.

19일 '뜬뜬' 유튜브 채널에는 구교환, 강기영, 신승호가 출연한 '핑계고' 영상이 공개됐다.

이날 신승호는 20대에 대해 물어보자 "전혀 여유가 없었다"라며, 축구 선수 생활을 그만둔 후 백화점에서 보안팀 아르바이트를 했다고 떠올렸다.

그는 "세 달 정도했는데 너무 재밌었다. 연예인들이 행사장에 오면 근접 경호도 했다. 백화점 측에서 붙이더라"라며 레드벨벳 경호 경험도 꺼냈다.

신승호, 레드벨벳 경호원이었다.."데뷔 후엔 아이린과 영화 찍어"

신승호는 "레드벨벳 팬사인회 때도 근접 경호를 했다. 근데 시간이 지나서 제가 연기를 한 후 아이린과 영화를 찍게 됐다. 나중에 보니 (근접 경호 당시) 영상도 남아있더라. 팬분들이 다 찾아내셨다"라며 아이린과 남다른 인연을 언급했다. 신승호는 아이린과 지난 2021년 영화 '더블패티'로 호흡한 바 있다.

한편 신승호는 오는 9월 30일 영화 '부활남: 더 레드' 개봉을 앞두고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

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