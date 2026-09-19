신승호, 레드벨벳 경호원이었다.."데뷔 후엔 아이린과 영화 찍어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 신승호가 데뷔 전 그룹 레드벨벳의 경호를 맡았던 일화를 전했다.

19일 '뜬뜬' 유튜브 채널에는 구교환, 강기영, 신승호가 출연한 '핑계고' 영상이 공개됐다.

이날 신승호는 20대에 대해 물어보자 "전혀 여유가 없었다"라며, 축구 선수 생활을 그만둔 후 백화점에서 보안팀 아르바이트를 했다고 떠올렸다.

Advertisement

그는 "세 달 정도했는데 너무 재밌었다. 연예인들이 행사장에 오면 근접 경호도 했다. 백화점 측에서 붙이더라"라며 레드벨벳 경호 경험도 꺼냈다.

신승호는 "레드벨벳 팬사인회 때도 근접 경호를 했다. 근데 시간이 지나서 제가 연기를 한 후 아이린과 영화를 찍게 됐다. 나중에 보니 (근접 경호 당시) 영상도 남아있더라. 팬분들이 다 찾아내셨다"라며 아이린과 남다른 인연을 언급했다. 신승호는 아이린과 지난 2021년 영화 '더블패티'로 호흡한 바 있다.

Advertisement

한편 신승호는 오는 9월 30일 영화 '부활남: 더 레드' 개봉을 앞두고 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com