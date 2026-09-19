“매니저 집까지 찾아가” 변우석, 도 넘은 사생활 침해에 소속사 뿔났다..법적 대응 예고

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 변우석의 사생활을 침해하는 사례가 이어지면서 소속사가 팬들에게 각별한 주의를 당부했다.

변우석 소속사 바로엔터테인먼트는 19일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스와 공식 SNS를 통해 아티스트의 일정 및 사생활 보호와 관련한 안내문을 공개했다.

소속사는 최근 변우석의 촬영장이나 공항 등 외부에 공개되지 않은 일정에 팬들이 찾아오거나, 배우와 매니저 등 스태프의 이동 경로를 따라가는 일이 반복적으로 발생하고 있다고 밝혔다.

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이에 따라 공식적으로 팬 참여가 가능하다고 안내된 일정이 아니라면 촬영 현장이나 이동 장소를 방문하지 말아 달라고 요청했다. 특히 배우의 일정을 확인하기 위해 매니저나 관계자의 주거지 등 사적인 공간을 찾아가거나 인근에서 기다리는 행위에 대해서도 중단을 촉구했다.

비공개 이동 정보나 개인정보를 부적절한 경로로 확보하거나 다른 사람에게 전달하는 행위 역시 사생활 침해에 해당할 수 있다며 주의를 당부했다.

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소속사는 이러한 행동으로 배우의 안전이 위협받거나 업무 진행에 차질이 생길 경우 관련 자료를 확보해 필요한 법적 절차에 나설 방침이라고 밝혔다. 반복적이거나 정도가 심한 사안에 대해서는 별도의 경고 없이 대응할 수 있다는 점도 강조했다.

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한편 변우석은 드라마 '선재 업고 튀어'를 통해 큰 사랑을 받은 이후 다양한 작품에서 활동을 이어가고 있다. 최근에는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 이안대군 역으로 출연했으며, 현재 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 참여하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

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안녕하세요,

바로엔터테인먼트입니다.

변우석 배우를 아껴주시고 응원해 주시는 팬 여러분께 깊이 감사드립니다.

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팬 여러분께서 보내주시는 따뜻한 관심과 응원의 마음을 소중히 생각하고 있습니다. 앞으로도 아티스트와 팬 여러분이 보다 안전하고 건강한 환경에서 함께할 수 있도록 아래와 같이 안내드리오니, 안내 내용을 확인하시어 적극적인 협조 부탁드립니다.

최근 촬영 현장, 공항 등 공식적으로 안내되지 않은 아티스트의 스케줄 및 이동 현장에 방문하거나, 아티스트 및 담당 스태프의 이동 동선을 따라가는 사례가 지속적으로 확인되고 있습니다. 이에 아티스트의 안전과 사생활 보호, 원활한 현장 운영을 위해 당사가 공식적으로 안내한 팬 참여 가능 일정 외의 모든 스케줄 및 이동 현장 방문을 삼가 주시기 바랍니다.

특히 아티스트의 동선을 파악하기 위해 담당 매니저 및 관계자의 거주지 등 사적인 공간을 찾아가거나 주변에서 대기하고, 아티스트의 개인정보 및 비공개 이동 정보를 부적절한 방법으로 취득하거나 공유하는 등 아티스트의 안전과 사생활을 침해하는 행동은 즉시 중단해 주시기 바랍니다.

위와 같은 행위로 인해 아티스트의 안전과 사생활이 침해되거나 정상적인 업무 진행에 피해가 발생하는 경우, 관련 자료를 수집하여 사안에 따라 필요한 법적 조치를 진행할 방침입니다. 반복적이거나 심각한 침해 행위에 대해서는 별도의 경고 없이 대응이 이루어질 수 있음을 알려드립니다.

아티스트와 팬 여러분을 포함한 모두의 안전을 위해 본 안내의 취지를 너른 이해를 부탁드립니다. 앞으로도 아티스트와 팬 여러분이 보다 안전하고 좋은 환경에서 함께할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.