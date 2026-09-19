"양육비 5천만원" 고지용은 틱톡·허양임은 럭셔리 사옥..이혼 후 엇갈린 근황

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용과 전처인 가정의학과 전문의 허양임이 자녀 양육비와 면접교섭 문제를 두고 갈등을 빚고 있는 가운데, 두 사람의 엇갈린 근황이 전해졌다.

19일 유튜브 채널 '백은영의 골든타임'에는 '고지용은 틱톡 라이브, 허양임은 럭셔리 사옥 공개/ 부부의 엇갈린 생활'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 연예부 기자 출신 백은영은 고지용 측이 경제적 어려움으로 양육비를 지급하지 못했다고 주장하고 있다고 전했다.

Advertisement

백은영은 "고지용 본인이 이혼 후에 간경화, 간경변, 쇼크 등의 중증 질환으로 거의 죽음 상태까지 가까이 갔었다, 생사를 오가니 돈을 벌지 못해 양육비를 지급하지 못했다고 주장한다"고 말했다. 이어 "양육비 미지급에 대해서는 분할 납부하겠다는 내용증명을 두 차례 발송했지만 허양임 씨 측에서 반응이 없었다고 주장한다"고 덧붙였다.

반면 허양임 측은 고지용이 올해 8월과 9월 두 달치 양육비만 지급했으며, 현재까지 미지급액이 약 4000만원이고 이자를 포함하면 5000만원 상당이라고 주장하는 것으로 전해졌다. 월 양육비는 189만원 수준으로 알려졌다.

Advertisement

고지용의 현재 활동에도 관심이 쏠렸다. 백은영은 고지용이 최근 틱톡 라이브를 통해 수익화를 시도하고 있다고 설명했다.

Advertisement

고지용은 틱톡 라이브에서 다른 참가자들과 이른바 'PK 배틀'을 진행하고 있다. 시청자들이 보내는 후원 선물과 다이아몬드 코인 등의 수치로 승패를 가르는 방식이다.

Advertisement

백은영은 "고지용 씨가 여러 사람들과 인기 대결을 하는 게스트 라이브 PK 배틀을 하고 있다"며 "본인이 할 수 있는 무언가를 찾아서 수익화를 하려고 노력하고 있는 부분"이라고 말했다.

또 고지용이 과거 2차전지 사업과 에너지 사업, 광고 디렉터 등의 일을 했으며 최근에는 동업자와 샤브샤브집을 운영했지만 결국 문을 닫았다고 설명했다. 현재는 뚜렷한 외부 활동이 많지 않은 상황에서 틱톡 라이브 등을 통해 활동 영역을 넓히고 있다는 것이다.

Advertisement

허양임의 근황도 함께 공개됐다. 백은영은 의사인 허양임이 최근 5층 규모의 병원을 지어 내부를 소개하는 영상을 올렸다고 전했다.

이를 두고 일부에서는 허양임이 경제적으로 어려운 상황이라 양육비 청구에 나선 것 아니냐는 의견과, 경제적 여유와 별개로 자녀의 아버지로서 책임을 요구하는 것이라는 의견이 엇갈리고 있다고 설명했다.

두 사람의 갈등에서 또 다른 쟁점은 아들과의 면접교섭 문제다. 백은영은 고지용이 이혼 후 2년 동안 아들을 여섯 차례밖에 보지 못했다고 전했다. 백은영은 "두 사람의 가장 핵심은 바로 아이"라며 "두 사람이 아이를 위한 가장 좋은 선택을 하고 있다며 설전을 펼치고 있지만 모양새는 그렇게 좋지 않다"고 말했다.

Advertisement

한편 고지용과 허양임은 지난 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았다. 이들 가족은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연하며 큰 사랑을 받았으나, 지난 7월 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 밝혔다.

두 사람은 양육비 및 아들 면접교섭 문제를 둘러싸고 법적 분쟁에 돌입했다.

jyn2011@sportschosun.com