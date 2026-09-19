키스오브라이프, 美 메인 라디오 차트 뚫었다..'SWEAT' 열풍 뜨겁네

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 키스오브라이프가 북미 시장에서 존재감을 키웠다.

키스오브라이프는 지난달 발매한 'SWEAT'으로 최근 미국 메인스트림 라디오 차트인 미디어베이스가 발표한 '톱 40 라디오 차트'에 진입했다. 이번 기록은 키스오브라이프의 첫 미국 라디오 메인 차트 진입 기록으로 북미 음악 시장에서의 성장 가능성을 드러냈다.

이번 차트는 미국과 캐나다의 주요 라디오 방송국의 송출 데이터를 바탕으로 순위를 집계하는 차트로 북미 시장에서의 대중성을 가늠할 수 있는 척도로 분석되는 만큼 키스오브라이프를 향한 현지에서의 폭발적인 관심을 짐작할 수 있다.

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키스오브라이프의 'SWEAT'은 일렉트로닉 팝과 라틴 리듬을 결합한 아프로 하우스 기반의 곡으로 특유의 강렬한 에너지와 유니크한 매력을 보여주며 국내외 차트에서 존재감을 드러낸 바 있다.

한편 키스오브라이프는 'SWEAT' 국내 활동을 성공적으로 마친 후 최근 일본어 버전을 발매하며 글로벌 시장에서의 영향력을 넓혀가고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com